Pré-ouverture CAC 40: l'approche de la Fed calme un peu les ardeurs

publié le 28/10/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse mardi matin, un accès de prudence freinant les ardeurs des investisseurs à la veille de la publication du communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait se solder par une seconde baisse des taux aux Etats-Unis en un peu plus d'un mois.

Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - se replie de 12,5 points à 8241 points, laissant entrevoir un recul modéré dans les premiers échanges.Les investisseurs, en Europe comme aux Etats-Unis, retiennent leur souffle alors que la politique monétaire américaine va faire son retour sur le devant de la scène puisque que la Fed entame aujourd'hui une réunion de deux jours qui devrait déboucher demain soir sur une baisse de taux d'un quart de point, la deuxième de l'année après celle annoncée le 18 septembre.

En l'absence des données économiques pour cause de 'shutdown' à Washington, le scénario dominant est que la Fed assouplira sa politique monétaire en raison de l'affaiblissement du marché du travail, une menace qu'elle juge plus sérieuse que la persistance de l'inflation à des niveaux relativement élevés, c'est-à-dire autour de 3%.'Le communiqué post-réunion devrait rester très proche de celui de septembre', prédit Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments.'Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell présentera probablement cette baisse comme une mesure de prudence, sans donner d'indication sur la décision de décembre', prévient-il.

D'après l'outil FedWatch du CME, les traders des futures de taux courts évaluent à 95% la probabilité que la Fed réduise encore son taux d'intervention au mois de décembre.Après les récentes tensions sur le marché monétaire, les intervenants scruteront également les commentaires de Jerome Powell, son président, pour déterminer si la fin du resserrement quantitatif de la banque centrale se profile.Dans le dossier commercial, les investisseurs attendent de nouveaux indices sur l'évolution des discussions entre les Etats-Unis et la Chine, à deux jours de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois.Leur optimisme sur la question s'était largement renforcé hier à la suite des déclarations de la part des délégations des deux premières puissances économiques mondiales, qui avaient évoqué la réalisation de progrès dans l'optique de la signature prochaine d'un accord commercial.

A Wall Street, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous inscrit de nouveaux plus hauts historiques hier à la faveur de cette accalmie sur le front commercial. L'agenda des résultats s'annonce relativement mince aujourd'hui aux Etats-Unis en attendant la déferlante de publications des géants de la 'tech' dans les jours à venir, mais plusieurs ténors européens de la cote, de la trempe d'Air Liquide, BNP Paribas, Capgemini, Danone, HSBC et KPN ont dévoilé leurs comptes ce matin.Sur le plan macro-économique, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board sera surveillé avec attention près plus de trois semaines de silence statistique dû à la fermeture des administrations.Un certain attentisme domine sur le marché des changes à la veille du verdict de la Fed sur ses taux, l'euro se maintenant toujours au-dessus de son support de 1,16 et sous sa résistance de 1,17 face au dollar, à environ 1,1655.

Le rendement du Bund allemand à dix ans se détend vers vers 2,61%, profitant de la parution hier d'un indice Ifo du climat des affaires meilleur que prévu, une tendance similaire sur le marché obligataire français où le 10 ans recule à 3,41%, soit un 'spread' qui se contracte de 80 à 79 points de base.Le marché pétrolier marque une pause après sa poussée de fièvre des dernières séances, suite à la décision de Donald Trump de sanctionner les grandes compagnies pétrolières russes suite à l'absence de progrès avec Vladimir Poutine sur le processus de paix en Ukraine, ce qui pousse le prix du Brent à 65 dollars. Ce mouvement est amplifié par l'Inde, qui réexamine ses achats de pétrole russeLe Brent cède 0,2% mais se maintient au-dessus du seuil de 65 dollars le baril, autour de 65,5 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se replie de 0,2% sous 61,2 dollars.Copyright (c) 2025 Zonebourse.

com - All rights reserved.