Ouverture CAC40: cède du terrain, Trump ravive les tensions géopolitiques

publié le 06/01/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris est en léger repli ce matin, vers 8165 points (-0,5%), pénalisée par Legrand (-3,3%), Dassault Systèmes (-3,2%) ou encore Capgemini (-2,9%).Les marchés restent sereins mais vigilants après l'intervention surprise des États-Unis à Caracas, qui a conduit à la chute et à la déportation du président vénézuélien.

Ce matin, les experts de la banque Mirabaud évoquent cette séquence comme "un signal stratégique structurant"."Elle s'inscrit dans une reconfiguration plus large de la politique étrangère américaine, marquée par un recentrage géographique, une hiérarchisation plus stricte des priorités et un recours assumé aux rapports de force lorsque des intérêts jugés vitaux sont en jeu.

"Après la sidération liée à cette intervention, les Européens s'inquiètent des visées expansionnistes de Donald Trump sur le Groenland. Le Danemark a d'ores et déjà prévenu que si les États-Unis s'attaquaient à un pays de l'OTAN, ils signeraient en même temps la fin de l'Alliance. Un coût politique qui pourrait être difficile à supporter par Washington... espèrent les Européens.

En attendant des avancées sur ces dossiers, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de plusieurs statistiques concernant le Vieux Continent. Ainsi, l'activité du secteur privé français marque le pas, passant de 50,4 en novembre à 50 en décembre.Par ailleurs, sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,8% en décembre 2025, marquant ainsi un léger ralentissement après le taux annuel de 0,9% observé en novembre, d'après l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite de S&P Global, qui prend en compte le secteur manufacturier et celui des services, est ressorti à 51,3 en décembre, contre 52,4 en novembre. Il était attendu à 51,5. Le PMI des services est passé de 53,1 à 52,7, contre un consensus de 52,6.En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,5 en décembre contre 52,8 en novembre. Il était attendu à 51,9. Le PMI des services est passé de 53,6 à 52,4 contre un consensus de 52,6.

Sur le compartiment obligataire, le rendement du Bund à 10 ans est stable à 2,85%, celui de l'OAT de même échéance est à 3,56% (stable également).À Londres, le baril de Brent évolue à 61,9 USD ( 0,2%). L'euro est stable face au billet vert, autour de 1,171 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Carrefour annonce son entrée sur le marché éthiopien grâce à un accord de franchise avec Queens Supermarket PLC, filiale de Midroc Investment Group, concrétisant ainsi ses objectifs d'expansion internationale.Airbus a annoncé mardi que la compagnie taïwanaise Starlux avait réceptionné le premier des 18 appareils A350-1000 qu'elle avait commandés au total, devenant ainsi le 11e exploitant au niveau mondial de la plus grande version du long-courrier de l'avionneur européen.

Maurel & Prom a finalisé l'acquisition d'une participation de 61% dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie.Enfin, Trigano affiche un chiffre d'affaires de 833,4 millions d'euros au titre de son 1er trimestre 2025-26, en croissance de 8,3% (dont 5,3% en organique), "dans un contexte de montée en puissance de la production de camping-cars".