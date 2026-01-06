Ouverture Paris: résiste grâce aux valeurs industrielles tandis que le luxe décroche

publié le 07/01/2026

(Zonebourse.com) - Après avoir conclu les trois premières séances de l'année en vert (soit un gain total de l'ordre de 1% environ), la Bourse de Paris affiche un repli limité de 0,1% ce mercredi matin. Malgré un calme apparent, les mouvements restent marqués au sein des valeurs de la cote parisienne, témoignant d'une volatilité élevée et de nombreux arbitrages en cours.

Ainsi, Eiffage et Thales gagnent 4%, suivis par Vinci ( 3,1%). À noter le repli du luxe avec -4,7% pour Kering et -2,6% pour LVMH.En Europe, la tendance est plus contrastée : Londres recule de 0,5% (avec notamment 2,3% pour Vodafone et -2,7% pour BP) tandis que Francfort progresse de 0,4%, emmenée par Heidelberg Materials ( 2,4%), E.ON ( 2,1%) et Siemens ( 2,1%).Parmi les plus fortes variations en Europe, Exail Technologies gagne près de 8% après l'annonce de deux nouvelles commandes pour son drone de surface DriX H-9, dont l'une émane d'une marine de premier plan et l'autre du SHOM.

Uniper ( 7%) bondit après le lancement du processus de cession de son activité hélium. Cette opération, exigée par la Commission européenne dans le cadre du plan de sauvetage public, est perçue comme une étape supplémentaire de recentrage et de simplification du groupe.À noter le repli de Redcare Pharmacy (-8%) après un chiffre d'affaires jugé en deçà des attentes au quatrième trimestre. Le ralentissement des ventes de médicaments sans ordonnance, pourtant en pleine saison grippale, l'emporte sur la forte progression des e-ordonnances, incitant le marché à sanctionner le titre en préouverture.

Toujours dans l'actualité des sociétés, Technip Energies (-1,8%) a remporté deux grands contrats attribués par Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) pour des projets clés dans ses raffineries de Bina, dans l'État du Madhya Pradesh, et de Mumbai, dans l'État du Maharashtra, en Inde, pour un montant compris entre 250 et 500 millions d'euros.Hoffmann Green Cement Technologies ( 8%) a réalisé un volume de production historique en 2025. Sur cette année, le groupe a commercialisé 50 700 tonnes de ciment décarboné, soit une multiplication par 3,1 par rapport à 2024 (16 269 tonnes), au sein d'un marché français de la construction toujours marqué par un contexte attentiste.

"Les trois premiers jours de trading de l'année ont marqué un véritable élargissement du rallye boursier en cours", analysent les équipes de Danske Bank.Alors que les marchés digèrent encore l'intervention US au Venezuela et la chute du régime de Maduro, certains observateurs veulent croire à un redémarrage rapide de l'offre pétrolière à Caracas."Nous anticipons toutefois une reprise plus lente et plus complexe des exportations, en raison de contraintes opérationnelles persistantes, de blocages juridiques et de plusieurs années de sous-investissement dans le secteur", indiquent les experts de Neuberger Berman."Même en cas d'assouplissement de la politique américaine et d'octroi d'exemptions plus larges à l'exportation, un afflux immédiat de barils n'est pas envisageable", ajoutent-ils.

Dans ce contexte, l'or noir s'échange à 60,3 USD le baril à Londres (-0,3%). L'euro est stable face au billet vert, à 1,168 USD.Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance d'une hausse du chômage outre-Rhin : avec l'arrivée des vacances hivernales, le nombre de demandeurs d'emploi en Allemagne s'est accru de 23 000 en rythme séquentiel pour atteindre 2 908 000 en décembre 2025. Hors effets saisonniers, il a augmenté de 3000 par rapport au mois précédent.Dans l'Hexagone, la confiance des ménages français repart légèrement à la hausse en décembre 2025, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui augmente d'un point à 90, mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100).Les marchés prendront ensuite connaissance cet après-midi de l'indice ISM du secteur des services, qui permettra d'en savoir davantage sur la santé de l'économie américaine, un tableau qui sera complété par les enquêtes ADP et JOLTS sur le marché du travail.

Dans la zone euro, ce sont les chiffres préliminaires de l'inflation pour le mois de décembre qui seront surveillés de près.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.