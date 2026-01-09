Fermeture Wall Street termine en hausse, le scénario sur les taux de la Fed inchangé

publié le 09/01/2026

9 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi après la publication de données montrant que l'économie américaine avait créé moins d'emplois que prévu en décembre, ce qui n'a guère modifié les attentes concernant une baisse des ?taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

L'indice Dow Jones a gagné 0,48%, ou 237,96 points, à 49.504,07 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 44,82 points, soit 0,65%, à 6.966,28 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 191,33 points, soit 0,82%, à 23.671,346 points.

Selon le rapport mensuel du département ?du Travail, la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en décembre, mais la baisse du taux de chômage à 4,4?% suggère que le marché du travail ne se détériore pas rapidement.

Les valorisations à Wall Street sont relativement élevées à l'approche de la saison ?des résultats du quatrième trimestre. Le S&P 500 se négocie à environ 22 fois les bénéfices attendus, contre 23 en novembre, mais au?dessus ?de sa moyenne sur cinq ans de 19, selon des données de LSEG.

Soulignant un récent regain d'intérêt pour les actions ayant sous-performé ces dernières années, l'indice "?value" du S&P 500 a progressé d'environ 3?% depuis le début de 2026, dépassant la hausse ?de 1?% de l'indice "?growth".

La Cour suprême des États?Unis a indiqué ?qu'elle ne rendrait pas de décision vendredi sur la légalité des droits de douane imposés par le ?président américain Donald Trump. Cette annonce a laissé les investisseurs - dont beaucoup s'attendaient à un jugement - dans l'attente d'une clarification.

Les opérateurs anticipent une volatilité accrue sur l'ensemble des marchés financiers si la Cour venait à invalider ces droits de douane.

LES FABRICANTS DE SEMI?CONDUCTEURS EN HAUSSE

Les valeurs des fabricants de semi?conducteurs ont progressé, l'indice ?PHLX des semi?conducteurs gagnant 2,73%.

Le titre Lam Research a gagné 8,66% après que Mizuho a relevé son objectif de cours sur le fabricant d'équipements pour la production de puces à 220? dollars, contre 200? dollars auparavant.

Broadcom (+3,76%), Alphabet (+0,96%) et Tesla (+2,11%) ont soutenu la progression du S&P?500 et du Nasdaq, tandis que Vistra ?a bondi de 10,47% après que Meta Platforms (+1,08%) a accepté d'acheter de l'électricité produite par les centrales nucléaires du groupe.

"Sur le thème global ?de l'IA, les investisseurs entrent dans le détail et sélectionnent les gagnants et les perdants, tant au ?niveau des sous?thématiques que des valeurs individuelles", ?a déclaré Zachary Hill, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

"?Nous considérons cela comme une évolution plutôt positive. ?Cela signifie que nous nous rapprochons de la phase de monétisation, où les ?investisseurs peuvent concrètement voir et mesurer les améliorations de revenus que cette technologie révolutionnaire va générer."

Le titre Intel a dans le même temps bondi de 10,80% après que Donald Trump a déclaré avoir eu une "?excellente réunion" avec le directeur général du groupe, Lip?Bu Tan.

Les valeurs des prêteurs hypothécaires ont en outre grimpé au lendemain de déclarations de Donald Trump affirmant qu'il avait ordonné à ses représentants d'acheter pour 200 milliards de dollars d'obligations adossées à des prêts immobiliers afin de faire ?baisser les coûts du logement.

Les titres LoanDepot (+19,26%), Rocket Companies (+9,65%) et Opendoor Technologies (+13,37%) ont tous progressé.

Les actions de General Motors ont en revanche reculé de 2,65% après que le constructeur automobile a annoncé jeudi qu'il enregistrerait une charge de 6?milliards de dollars liée à l'abandon d'investissements dans les véhicules électriques.

(Purvi Agarwal à Bangalore et Noel ?Randewich à San Francisco, version française Benjamin Mallet)