Ouverture L'Europe poursuit sa baisse, le CAC 40 au plus bas depuis la fin juillet 2025

publié le 23/03/2026

(Zonebourse.com) - Dans le sillage des indices américains vendredi soir (-0,96% pour le Dow Jones, -1,51% pour le S&P 500 et -2,01% pour le Nasdaq Composite) et des places asiatiques ce matin (-3,48% pour le Nikkei à Tokyo), les bourses européennes débutent la semaine dans le rouge.

Après une heure de cotation, le CAC 40 abandonne 1,77%, à 7 530,03 points, après avoir déjà reculé de 3,87% au cours des trois dernières séances et de 10,66% depuis le début du conflit au Moyen-Orient (sans compter la baisse du jour). La tendance est la même sur les autres places européennes à l'image du DAX 40 à Francfort qui perd 1,76%, du FTSE 100 à Londres qui cède 1,84%, ou encore de la Bourse Milan qui trébuche de 2,37%.

En ce qui concerne la guerre, aucun signe d'accalmie, les frappes aériennes se poursuivent de part et d'autre. De son côté, sur son réseau social, Donald Trump a annoncé hier : "si l'Iran n'ouvre pas totalement sans menace, le détroit d'Ormuz dans les 48 heures à compter de cet instant précis, les États-Unis d'Amérique frapperont et raseront leurs différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande! ".Ces menaces continuent de peser logiquement sur les cours du pétrole qui restent sur des niveaux élevés.

A New York, le WTI il est à 98,12 dollars et à Londres, le Brent de la mer du Nord se négocie contre 112,91 dollars.Sur le marché des taux, l'emprunt d'Etat français à 10 ans est au plus haut depuis mars 2011, et celui de l'Allemagne depuis mai 2011. De leur côté, les métaux précieux continuent de céder du terrain, l'once d'or abandonne 4,09%, à 4 282,35 dollars, et celle d'argent perd 5,63%, à 64,22 dollars. Le métal jaune a même perdu plus de 10% sur la semaine écoulée, sa pire performance hebdomadaire selon Reuters. Les investisseurs redoutent une poussée inflationniste avec la hausse des cours de l'or noir, ce qui pourrait contraindre les banques centrales a relever leurs taux directeurs, ce qui pèse sur les cours de l'or.

Du côté des devises, l'euro cède du terrain face au billet vert (-0,42%) et se négocie contre 1,1513 dollar.Dans l'actualité micro et macro-économique Sur le plan macroéconomique, la séance s'annonce peu animée. Les investisseurs prendront connaissance des dépenses de construction aux Etats-Unis pour le mois de janvier à 15h, puis de l'indice de confiance des consommateurs dans la zone euro une heure plus tard.L'actualité des entreprises reste également limitée en Europe. En Italie toutefois, Poste Italiane a annoncé une offre visant à acquérir 100% de Telecom Italia (TIM). En Bourse, le titre Poste Italiane recule de 8,34%, tandis que TIM gagne 3,40%. L'offre valorise l'opérateur à 0,635 euro par action, soit une prime de 9,01% par rapport à la clôture de vendredi dernier.

En France, Spie résiste et ne cède que 0,32%, le groupe a annoncé la finalisation de son programme de rachat d'actions portant sur l'acquisition d'un maximum de 1,25 million de titre, qui seront annulés dans les prochaines semaines.En baisse, Danone cède 0,91%, après avoir annoncé la signature d'un accord définitif pour l'acquisition du Britannique Huel, un spécialiste dans le domaine des solutions de repas complètes et nutritionnellement équilibrées.En revanche, Abivax est particulièrement délaissé et trébuche de 5,48. La société de biotechnologies doit publier ses résultats annuels ce soir après la clôture des marchés européens.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.