Fermeture L'Europe boursière s'en sort bien dans un climat géopolitique toujours pesant

publié le 24/03/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens ont terminé cette séance de mardi sur une meilleure note qu'espéré après avoir longtemps évolué en ordre dispersé dans un climat toujours dominé par les tensions géopolitiques, au 25e jour de conflit au Moyen-Orient.

Le CAC 40 s'est finalement octroyé 0,23% à 7 743,92 points, tandis que l'EuroStoxx 50 a engrangé 0,19% à 5 584 points. Seul Francfort a calé (-0,08%).Outre-Atlantique, la tendance est contrastée avec un Dow Jones en croissance de 0,27% et un Nasdaq en recul de 0,35%, vers 18h00.

Le début de semaine avait nourri l'espoir d'une accalmie, après le revirement de Donald Trump. Le président américain avait fait état lundi de "discussions très positives et constructives" entre Washington et Téhéran, laissant entrevoir une possible désescalade.Mais sur le terrain, les tensions se sont ravivées dès mardi.

Téhéran a lancé dans la nuit des attaques de missiles et de drones visant des villes israéliennes ainsi que des bases américaines, tout en continuant de nier l'existence de négociations avec Washington. Dans ce contexte, les cours du pétrole ont progressé de près de 3%, le baril de Brent revenant autour de 103 dollars.Sur le front macroéconomique, les indicateurs PMI ont également retenu l'attention des investisseurs.

Aux Etats-Unis, la croissance de l'activité du secteur privé a ralenti en mars, atteignant son plus bas niveau depuis près d'un an. L'indice PMI composite publié par S&P Global est ressorti à 51,4 en estimation flash, contre 51,9 en février.En zone euro, la surprise est venue du secteur manufacturier. L'indice PMI a progressé à 51,4 points en mars, contre 50,8 en février, alors qu'un repli vers 49,4 points était attendu.

Il s'agit de son plus haut niveau depuis 45 mois. En revanche, l'indice PMI composite, qui agrège industrie et services, s'est replié à 50,5, contre 51,9 le mois précédent. Un recul plus marqué qu'anticipé par les analystes, qui tablaient sur 51 points, et qui ramène l'indicateur sur un plus bas de dix mois.Selon Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions, "l'impact de la guerre en Iran se manifeste de trois façons : un ralentissement de la croissance dans les services, une hausse des prix dans l'industrie manufacturière et une dégradation des perspectives globales".

Des valeurs en mouvementLe principal indice parisien a été soutenu par Stellantis ( 3,41%), Air Liquide ( 2,17%), Carrefour ( 2,17%) et STMicroelectronics ( 1,89%). Exail Technologies (-9,52%) a reculé après l'annonce d'une cession d'actions avec décote. Teleperformance (-6,99%) a également été sous pression après une dégradation de recommandation par JP Morgan qui est passée de "surpondérer" à "pondération en ligne", avec un objectif de cours ramené de 112 à 53 EUR.Ailleurs en Europe, Puig ( 12,97%) s'est distingué en signant la plus forte hausse du STOXX Europe 600, porté par son projet de rapprochement avec l'américain Estée Lauder, dans des volumes particulièrement soutenus.

A Londres, Kingfisher (-2,29%), le distributeur d'articles de bricolage propriétaire notamment de Castorama et Brico Dépôt en France, a de son côté publié un bénéfice net annuel en hausse, malgré un marché français toujours atone.Sur le marché des changes, l'euro cède 0,17% face au dollar, à 1,1587 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.