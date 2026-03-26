Ouverture Les marchés reculent en même temps que les espoirs de paix

publié le 26/03/2026

(Zonebourse.com) - Les espoirs de pourparlers et de fin des hostilités au Moyen-Orient ont vite été recouverts par le bruit des missiles qui se sont abattus ces dernières heures sur Téhéran, Tel-Aviv ou Abou Dhabi. Les places boursières sont en net recul à mi-séance, avec -0,8% pour Paris, -1% pour Londres et -1,3% pour Francfort tandis que les cours de l'or noir repartent à la hausse.

Malgré des premiers signaux encourageants ces derniers jours, il faut se rendre à l'évidence : le détroit d'Ormuz reste très largement congestionné. Le site MarineTraffic ne rapporte que d'épisodiques passages, loin des espoirs de réouverture qu'avaient fait miroiter en début de semaine des projets de pourparlers. Autre ombre au tableau, l'agence de presse Tasnim rapporte ce matin que les rebelles houthistes du Yémen, alliés historiques de Téhéran, "surveillent de près" l'évolution de la situation et envisageraient d'ouvrir un autre front à Bab el-Mandeb.

Cet étroit corridor maritime qui sépare Djibouti du Yémen est considéré comme l'un des détroits les plus stratégiques au niveau mondial. "Si les Américains veulent envisager une solution au détroit d'Ormuz par des mesures ineptes, ils devraient veiller à ne pas ajouter un autre détroit à leurs problèmes et à leurs difficultés", prévient une source iranienne.Cette avertissement intervient alors qu'il se murmure que plusieurs milliers de soldats et parachutistes américains seraient en train d'être acheminés vers le Moyen-Orient pour une potentielle intervention sur le sol iranien.

L'ambassade d'Iran à Paris relaie d'ailleurs l'idée que "le déploiement de renforts et de moyens supplémentaires par les USA dans la région renforce le soupçon iranien selon lequel la proposition de Trump de tenir des pourparlers pourrait n'être qu'un stratagème tactique et non un effort sincère pour parvenir à un accord".Dans ces conditions, l'or noir est nettement reparti à la hausse avec 2% pour le Brent à 106 USD. Signe du regain de nervosité, le VIX s'adjuge 7%, au-delà des 27.En prenant en compte ces nouveaux éléments, Goldman Sachs indique ce matin abaisser ses perspectives de croissance : le PIB mondial est attendu à 2,4% en 2026, tandis que les Etats-Unis voient leur croissance ramenée à 2,1%, avec une probabilité de récession portée à 30% sur 12 mois.

La zone euro est également révisée à la baisse, avec une croissance attendue à 0,7% en 2026 et une inflation culminant à 3,2%, ce qui conduit désormais Goldman Sachs à anticiper deux hausses de taux de 25 points de base de la Banque centrale européenne (BCE) au printemps.La banque ajoute que la hausse des prix de l'énergie pèse également sur les marchés actions asiatiques, entraînant une révision à la baisse des objectifs d'indices régionaux.Une actualité dense en EuropeNaviguant à vue au gré des déclarations des uns et des autres, l'indice parisien résiste grâce à Kering ( 2,1%) et Carrefour ( 1,2%) mais est pénalisé par Legrand (-2,8%) et Société Générale (-2,1%).Par ailleurs, Trigano recule de 2% au lendemain de la publication de ses résultats, laissant apparaître un chiffre d'affaires semestriel de 1,78 MdEUR, en hausse de 6,2%, mais légèrement inférieur aux attentes.

Dans le reste de l'actualité, Vinci Highways indique avoir signé avec Macquarie Asia Infrastructure Fund 2 un accord en vue de l'acquisition du portefeuille Safeway Concessions, comprenant neuf concessions autoroutières à péage dans les États indiens de l'Andhra Pradesh et du Gujarat.Le groupe d'armement tchèque CSG a publié des résultats annuels solides, portés par une demande structurellement élevée et des acquisitions stratégiques, mais le titre cède 6% après que le groupe s'est contenté de confirmer ses perspectives pour 2026.H&M a publié un chiffre d'affaires en deçà des attentes du marché au titre de son premier trimestre, tout en se montrant rassurant concernant l'impact du conflit au Moyen-Orient, des annonces qui suscitent quelques prises de bénéfices sur le titre après sa forte progression des derniers mois.Henkel poursuit sa stratégie de montée en gamme en annonçant le rachat d'Olaplex pour 1,4 MdUSD.

Une opération structurante qui renforce son exposition au segment premium des soins capillaires et consolide sa division Consumer Brands.Enfin, Sika annonce un investissement dans la société technologique suisse MESH, pionnière internationale dans la fabrication robotisée pour la construction de structures en béton armé.Des statistiques morosesCôté statistiques, l'indice GSK de confiance des consommateurs allemands est ressorti à -28, au plus bas depuis mars 2024, un niveau inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur -26,5.Dans l'Hexagone, en mars 2026, l'indicateur synthétique du climat des affaires calculé par l'INSEE à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands reste stable à 97, sous son niveau moyen (100) depuis deux ans.Enfin, il faudra attendre 13h30 pour connaître le niveau des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.Copyright (c) 2026 Zonebourse.

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