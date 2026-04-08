Ouverture Paris et le reste de l'Europe se contractent

publié le 09/04/2026

(Zonebourse.com) - Au lendemain d'une séance où tous les indices européens ont très nettement progressé, avec le cessez-le-feu dans le conflit au Moyen-Orient, les places européennes se montrent plus prudentes. Outre une logique accalmie après l'effet d'annonce, les marchés se montrent plus circonspects et pragmatiques en attendant de voir si le détroit d'Ormuz est réellement débloqué et si le cessez-le-feu tient, alors qu'Israël a lourdement frappé le Liban hier.

La veille, le CAC 40 a bondi de 4,49%, sa plus forte hausse quotidienne depuis le 9 mars 2022 ( 7,13%), lorsque les investisseurs tablaient sur une solution diplomatique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie une quinzaine de jours plus tôt.Pour revenir à l'actualité du jour, tôt ce matin, sur son réseau social, Donald Trump a indiqué : "Tous les navires, aéronefs et personnels militaires américains - ainsi que les munitions supplémentaires, l'armement et tout ce qui est jugé approprié et nécessaire pour la poursuite létale et la destruction d'un Ennemi déjà substantiellement dégradé - resteront en place en Iran et aux alentours, jusqu'à ce que le VÉRITABLE ACCORD conclu soit pleinement respecté".

Le président américain exerce une grosse pression sur Téhéran, rendant le cessez-le-feu fragile ce qui n'est pas de nature à rassurer les investisseurs, d'autant que des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran doivent avoir lieu prochainement au Pakistan.Les intervenants surveillent également l'évolution des cours du pétrole qui sont en hausse une heure après l'ouverture du marché parisien. Le WTI gagne 0,44%, à 97,47 dollars, et le Brent de la mer du Nord avance de 1,35%, à 98,03 dollars. Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert ( 0,04%) et se négocie à 1,1663 dollar, au plus haut depuis le début du mois de mars.Quelques statistiques macro-économiques au menuEn Allemagne, l'excédent de la balance commerciale a été supérieur aux attentes en février.

Il a atteint 19,8 milliards d'euros, là où les analystes tablaient sur 18,1 milliards d'euros, après 20,3 milliards d'euros en janvier.Toujours outre-Rhin, sur la même période, la production industrielle a été décevante avec un repli de 0,3%, alors qu'une progression de l'ordre de 0,6% était espérée.Le reste de l'agenda du jour est entièrement américain avec à 14h30 : les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, le PIB du quatrième trimestre, l'indice des prix à la consommation des ménages de février. Plus tard dans l'après-midi, toujours au pays de l'Oncle Sam il faudra surveiller les stocks des grossistes à 16h.Et du côté des sociétés...Le CAC 40 est lesté par le repli des valeurs du luxe avec les incertitudes géopolitiques dans une région qui pèse de plus en plus lourd pour le secteur.

LVMH recule de 3,75%, ou encore Kering qui perd 2,06%.Vallourec se distingue avec un gain de 4,97%, après avoir annoncé un accord d'approvisionnement de cinq ans avec Fervo Energy, représentant un chiffre d'affaires potentiel pouvant atteindre 800 millions de dollars, destiné à soutenir le déploiement à grande échelle de l'énergie géothermique à travers les États-Unis. Bien orienté également, Technip Energies progresse de 3,71%. Le groupe a remporté un contrat pour le projet d'amélioration du complexe de Long Son Petrochemicals au Vietnam.Rexel n'est pas en reste et avance de 2,14%, soutenu par Jefferies qui est passé de conserver à acheter sur le titre en relevant sa cible de cours de 32 à 43,10 euros.En revanche, Exosens cède logiquement 5,74%. Selon des sources de marché, un bloc de 2,25 millions d'actions, représentant 4,4% du capital, a été négocié post-clôture hier soir.

L'opération aurait été conduite à 64,40 euros par action, soit une décote de l'ordre de 4% sur le cours de clôture de mercredi.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.