Pré-ouverture Wall Street ouvre en baisse, le blocus des ports iraniens inquiète

publié le 13/04/2026

13 avril (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en baisse lundi, l'appétit pour le risque étant freiné par l'échec des négociations ?entre les États-Unis et l'Iran et par le blocus des ports iraniens annoncé ensuite par le président américain.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 232,37 points, soit 0,48% à ?47.684,20 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,21% à 6.802,66 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,23%, ?soit 52,13 points, à 22.850,77 points.

Les prix ?du pétrole nL6N40W08A rebondissent au-dessus de 100 dollars le baril lundi alors que ?la marine américaine se prépare à mettre en oeuvre ce lundi à partir de 14h00 GMT un blocage du trafic maritime iranien, une ?action qui, selon Téhéran, équivaudrait ?à de la "piraterie".

Le locataire de la Maison blanche, dont les revirements ?ont provoqué de vives réactions sur les marchés depuis le début de la guerre fin février, réagissait ainsi à l'échec, ce week-end, des premières négociations entre Washington et ?Téhéran visant à parvenir ?à un accord pour une paix plus durable.

Cette nouvelle recrudescence des ?tensions met surtout en évidence la fragilité de l'accord de cessez-le-feu temporaire annoncé par ?les parties belligérantes la semaine dernière, ainsi que la brièveté de la ?reprise observée depuis lors sur les marchés, à un moment ?où la volatilité semble ?appelée à perdurer.

"La combinaison de négociations avortées et d'une reprise du conflit pourrait rendre difficile ?le maintien d'anticipations de désescalade par les ?marchés, et conduire à des ajustements de prix plus extrêmes", écrit Paul Diggle, chef économiste chez Aberdeen.

Les tensions ?géopolitiques relèguent au second plan les résultats de la banque américaine Goldman Sachs nL6N40W0NT, dont l'action perd 3% en début de séance. Si le groupe a ?dépassé les prévisions de bénéfice, il l'a fait avec la marge la plus faible depuis près de deux ans.

La flambée des prix du pétrole pèse à nouveau sur le secteur du voyage, y compris les compagnies aériennes, tandis que les groupes énergétiques démarrent la séance dans le vert.

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(Rédigé par Diana ?Mandiá, édité par Blandine Hénault)