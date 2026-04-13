Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, espoirs d'une reprise des pourparlers de paix

publié le 14/04/2026

14 avril (Reuters) - La Bourse de New York ?a ouvert en hausse mardi, les espoirs d'une reprise des négociations entre ?Washington et l'Iran pour mettre fin à la guerre ayant redonné confiance aux investisseurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 30,32 points, soit 0,06% ?à 48.248,57 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,31% à 6.907,66 points.

Le ?Nasdaq Composite prend 0,70%, soit 161,69 ?points, à 23.345,43 points.

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, dont ?une première session a échoué durant le week-end, pourraient reprendre prochainement à Islamabad, selon cinq sources au fait des tractations, ?ce qui incite les ?opérateurs à se tourner à nouveau vers les actifs ?risqués et apaise les prix du pétrole, qui sont retombés sous la barre des 100 dollars le baril.

"Les investisseurs semblent adhérer à l'idée que cela ?prendra peut-être du ?temps, mais qu'il y aura une voie d'issue à cette ?guerre à l'avenir", a déclaré Art Hogan, stratège chez B Riley Wealth.

Le ?S&P 500 a récupéré la majeure partie de ses pertes ?depuis le début de la guerre, fin février.

Les prix ?à la production aux ?États-Unis ont par ailleurs augmenté moins que prévu en mars, même si ?les pressions pressions inflationnistes déclenchées par ?le conflit restent vives, ce qui apaise les pires craintes des opérateurs.

Outre la géopolitique, les investisseurs ?suivent de près la saison des résultats trimestriels, qui a débuté cette semaine avec les principaux acteurs du secteur bancaire américain. BlackRock progresse ?de 3,4% dans les premiers échanges, le marché saluant l'augmentation de son bénéfice au premier trimestre, mais l'accueil est plus mitigé pour JP Morgan, qui cède 0,56% et surtout pour Wells Fargo, qui plonge de plus de 5%.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité ?par Benoit Van Overstraeten)