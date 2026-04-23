Fermeture Paris sous le soleil, STMicroelectronics et L'Oréal en vedette

publié le 23/04/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens ont clôturé en repli, à l'exception de la place parisienne, dans un flux dense de publications d'entreprises accueillis de manière contrastée. Le CAC 40 a progressé de 0,87%, à 8 227 points, et l'Euro Stoxx 50 de 0,10%, à 5 900 points.

Londres a cédé 0,08%, Francfort s'est effrité de 0,06% et Amsterdam de 0,65%. À Wall Street, les indices évoluent en zone négative, le Dow Jones cédant 0,10% vers 18h00.Sur le front géopolitique, le président américain a de nouveau pris la parole sur Truth Social, affirmant que les États-Unis "contrôlent totalement le détroit d'Ormuz", ajoutant qu'aucun navire ne pouvait y circuler sans l'accord de la marine américaine.

Il a également indiqué avoir ordonné de "tirer et détruire tout navire [...] posant des mines", tout en accélérant les opérations de déminage dans la zone.Dans ce contexte incertain, le cours du Brent progressait de 1,52%, à la clôture des marchés européens. Sur le plan macroéconomique, dans la zone euro, selon les données préliminaires de S&P Global, l'activité du secteur privé est repassée en contraction, à 48,6 points, contre 50,7 en mars, alors que le consensus l'attendait à 50,2.

Dans le détail, les services ont nettement reculé à 47,4 points, contre 50,2 le mois précédent et 49,8 attendus. À l'inverse, le secteur manufacturier a surpris positivement, progressant à 52,2 points, contre 51,6 en mars, alors qu'un repli à 50,9 était anticipé. "Une tendance similaire est observée en Allemagne et en France, où l'activité globale se contracte, avec un secteur manufacturier stabilisé outre-Rhin et en net rebond dans l'Hexagone, observe Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

L'enquête met par ailleurs en évidence une hausse marquée des coûts des intrants, tandis que l'inflation dans les services commence à accélérer. "Si cette tendance se confirme, elle pourrait signaler une diffusion de l'inflation à l'ensemble de l'économie", ajoute-t-il.Aux États-Unis, les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu la semaine au 18 avril, à 214 000 contre 208 000 (révisé), alors que le consensus était de 210 000.Du côté des entreprises, les publications ont animé la cote. L'Oréal ( 8,97%) a brillé, porté par des ventes dynamiques, tandis que STMicroelectronics a été soutenu par des perspectives solides.

Orange ( 3,28%) a été bien orienté, grâce à un début d'année supérieur aux attentes et à un relèvement de ses objectifs d'Ebitdaal pour 2026, sur fond de consolidation attendue du secteur.À l'inverse, bioMérieux a chuté de 17% après avoir abaissé ses prévisions, tandis qu'EssilorLuxottica (-4,81%) et Carrefour (-2,14%) ont reculé après des publications jugées décevantes.Ailleurs en Europe, Nestlé ( 5,89%) a poursuivi sur une trajectoire de croissance solide au premier trimestre. À Amsterdam, Heineken a fini en baisse de 0,35% après des ventes jugées peu convaincantes.Enfin, au Royaume-Uni, Sainsbury's (-3,65%) a averti que ses perspectives étaient assombries par les incertitudes liées à l'impact de la guerre en Iran sur la consommation, rejoignant les préoccupations déjà exprimées par Tesco.

Sur le marché des changes, l'euro est stable à 1,1706 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.