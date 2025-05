Idées d'investissement : Accor, Prosus, ADP... les plus fortes pondérations de ce mois de mai

(Easybourse.com) Les trois modèles de portefeuilles mis à disposition dans le cadre du service idées d'investissement d'EasyBourse ont été mis à jour. Ce mois-ci, la société vedette du portefeuille positionné sur la France est notamment Accor (FR0000120404). Le portefeuille consacré à l'Europe, quant à lui, met à l'honneur la société Prosus (NL0013654783). Enfin, au sein du portefeuille consacré aux Etats-Unis, le haut du podium est occupé par Automatic Data Processing (US0530151036). Les trois portefeuilles sont investis à hauteur de 90% laissant place à une poche de liquidités de 10%. Mais que disent les outils d'aide à l'investissement à propos de ces différentes valeurs.

ACCOR POUR LE PORTEFEUILLE FRANCE



L’action Accor (FR0000120404) représente 9,46% du portefeuille France.







Présentation de la société

Selon les informations renseignées sur le site easybourse.com, Accor est présenté comme le 1er groupe hôtelier européen. Le chiffre d’affaires par activité se répartit comme suit : - exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,8% ; HotelServices) ; - gestion d'hôtels en propriété et en location (29,2%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc. A fin 2024, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).

Notation extra financière

La méthodologie propriétaire des experts de LBPAM, basée sur quatre piliers fondamentaux - la gouvernance responsable, la gestion des ressources durables, la transition énergétique et le développement des territoires – aboutit à une notation de 8,83 pour Accor et de 8,55 pour Hermès. La note maximale dans le portefeuille France est de 9,65 sur 10 et la minimale est de 5,29 sur 10.

Dernière actualité disponible

Le 17 avril, le groupe Accor a signalé être en négociation exclusive avec Royal Holiday pour l'acquisition de 17 contrats de gestion (3 200 clés). Le portefeuille comprend six all-inclusive resorts au Mexique (1 660 clés) qui seront exploités par Ennismore, ainsi que onze resorts et hôtels urbains au Mexique, en Argentine, à Porto Rico et aux États-Unis (1 540 clés).

Consensus sur cette valeur

Les consensus rendus compte sur le site easybourse.com sont majoritairement favorables pour les deux valeurs. Pour le titre Accor, sur 18 analystes, 14 disent être favorables à un achat, 2 analystes misent sur un renforcement et 1 analyste tablent sur la conservation.

Dernière recommandation broker

Le 24 mars, le bureau d’étude Jefferies a réitéré sa recommandation « achat » sur Accor tout en ajustant son objectif de cours de 56 à 55 euros.

Progression depuis le début de l’année

Selon la fiche valeur du titre indiqué sur le site easybourse.com, Accor est en hausse de 1,55% depuis le début de l’année. Sur un mois, la progression ressort à 23,82%. Et sur la semaine écoulée, la valeur est montée de 6,13%.



PROSUS POUR LE PORTEFEUILLE EUROPE



L’action Prosus (NL0013654783) représente 8,55% du portefeuille Europe.







Présentation de la société

Prosus N.V. est un groupe mondial du secteur de l'Internet grand public et l'un des principaux investisseurs dans le secteur de la technologie dans le monde. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - gestion de plateformes de commerce électronique (40,4% ; eMAG) ; - gestion de plateformes de prise de commandes et de livraison en ligne de repas (22,4% ; Delivery Hero, Swiggy et iFood) ; - gestion de plateformes de paiements mobiles et électroniques (20,2% ; PayU) - gestion de plateformes d’annonces classifiées (12,9%) ; - gestion de plateformes d’éducation en ligne (2,7% ; Stack Overflow, Skillsoft et GoodHabitz) ; - autres (1,4%).

La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (58,5%), Amérique latine (27,3%), Asie (11%), Amérique du Nord (1,9%) et autres (1,3%). (site Zonebourse.com)

Notation extra financière

L’équipe d’experts de LBPAM attribue une notation de 7,09 sur 10 à la société. La note maximale dans le portefeuille Europe est de 8,46 sur 10 et la minimale est de 5,98 sur 10.

Dernière actualité disponible

En février dernier, la société Prosus a annoncé racheter la société Just Eat Takeway – l’entreprise de livraison de repas à domicile - pour un montant de 4,1 milliards d’euros (soit 20,30 euros par action) pour s’assurer une présence de plus grande ampleur en Europe. Avec cette acquisition, le groupe pourrait devenir le quatrième acteur du secteur du monde, derrière le chinois Meituan et les américains DoorDash et Uber. (site Zonebourse.com)

Consensus sur cette valeur

Les avis des analystes sont majoritairement favorables à une exposition à la valeur de la société. Sur le site investing.com, sur 17 notations, 15 sont à l’achat sur l’action et 2 plaident pour la conservation. Aucun analyste ne préconise la vente.

Dernière recommandation broker

Sur le site de Zonebourse.com, la dernière recommandation date du 25 février 2025. Le broker JP Morgan confirme sa recommandation positive avec un objectif de cours de 60 euros.

Progression depuis le début de l’année

Selon la fiche valeur du titre, accessible sur le site easybourse.com, Prosus a bondi de 22,18% depuis le début de l’année. Sur un mois, la progression ressort à 25,21%. Et sur ces seuls sept derniers jours, la valeur a récupéré 11,14%.



AUTOMATIC DATA PROCESSING POUR LE PORTEFEUILLE ETATS-UNIS



L’action Automatic Data Processing (ADP) (US0530151036) représente 7,72% du portefeuille France.







Présentation de la société

Automatic Data Processing, Inc. est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activités : - développement de solutions de gestion de l'emploi aux petites et moyennes entreprises (67,6% du CA) ; - développement de solutions de gestion des ressources humaines (32,4%) : prestations d'audit, de conseil en organisation, développement de solutions de gestion (de la paie, de l'administration du personnel, des déclarations sociales, du temps et des activités, des carrières et des compétences), prestations de formation, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (88,2%), Europe (7,5%), Canada (2,5%) et autres (1,8%).

Notation extra financière

La note extra financière d’ADP s’élève à 7,29 sur 10. La note maximale dans le portefeuille Etats-Unis est de 7,99 sur 10 et la minimale est de 5,49 sur 10.

Dernière actualité disponible

Le 30 avril dernier, Automatic Data Processing a déclaré avoir dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, bénéficiant d'une forte demande pour ses services de gestion des salaires et du capital humain, les entreprises maintenant leurs dépenses dans un contexte de stabilité du marché de l'emploi. La société de gestion du capital humain au monde, bénéficie d'une forte demande pour ses services, alors même que le secteur connaît une consolidation pour s'emparer d'une plus grande part de marché.

Consensus sur cette valeur

Les avis des analystes sont majoritairement favorables à une exposition à la valeur de la société. Sur le site investing.com, sur 18 notations, 4 sont à l’achat sur l’action et 13 défendent la thèse de la conservation. 1 seul analyste s’est positionné sur la vente.

Dernière recommandation broker

Selon le site sahmcapital.com, TD Securities, a mis à jour sa recommandation sur le titre en maintenant une note de « conserver » tout en augmentant l'objectif de prix. Précédemment fixé à 296 $, l'objectif de prix a été ajusté à 298 $. Ce nouvel objectif représente une augmentation de 0,68% par rapport à l'évaluation précédente.

Progression depuis le début de l’année

Selon la fiche valeur du titre, accessible sur le site easybourse.com, l’action ADP a engrangé 5,70% depuis le début de l’année. Sur un mois, la variation est de +2,60%. Sur sept jours glissant, le gain dégagé est de 1,39%.



