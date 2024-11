Les cryptomonnaies, une classe d'actifs à part entière ?

(Easybourse.com) Telle est la question posée dans le cadre de l'ETF live Summit organisé par l'Agefi qui s'est tenu le jeudi 21 novembre 2024, auquel EasyBourse était présent. Deux experts étaient réunis autour de la table ronde pour y répondre : Ronald Richter, Regional Director, Investment Strategy, Bitwise Europe x Han ETF et Ahmed Khelifa, Asset Allocation Specialist, L'Allocataire et Head of the ETF commission, SFAF (Société française des analystes financiers).

Les produits indiciels indexés à la cryptomonnaie existent depuis 2017. Cependant, ce n’est véritablement qu’à la suite des décisions d’autorisation de la cotation d’ETFs spot sur le bitcoin ou l’ether aux Etats-Unis, en 2024, que l’engouement des investisseurs a été perceptible. La position de la SEC a ouvert la voie à une négociation imminente de ces produits.

« Le segment a alors été mis véritablement sous les feux des projecteurs », commente Ronald Richter. L’élection de Donald Trump a la tête de la Maison Blanche a clairement été un accélérateur de cette tendance. Il est alors question de constituer une réserve stratégique en la matière, de créer un poste dédié à long terme au sein de la Maison Blanche dans le domaine… Les entreprises américaines envisageraient même d’insérer le bitcoin dans leur trésorerie.



Mais qu’en est-il réellement du segment des cryptomonnaies ?



Il y a lieu de se demander en premier lieu si le segment est diversifiant par rapport aux autres classes d’actifs existantes, indique Ahmed Khelifa. Or, « les études empiriques montrent que les cryptomonnaies sont très faiblement corrélés. Certes, l’interrelation est relativement forte avec le Nasdaq, mais cela peut se justifier par le fait que les entreprises interférant dans le domaine sont des entreprises en forte croissance ».

Par ailleurs, il apparait opportun de s’interroger sur la relation que les cryptomonnaies ont entre elles : le bitcoin, l’ether, le solana… « Les statistiques révèlent alors que globalement, la tendance haussière ou baissière qui se dessine, vaut pour l’ensemble des composantes des cryptomonnaies ».

Ensuite, un autre débat autour de ce sujet de la définition des cryptomonnaies en tant que classe d’actifs à part entière est relatif au rendement délivré par leur ajout dans un portefeuille d’investissement. « Ceci améliore-t-il le ratio de Sharpe, qui mesure le rapport entre les performances passées ou attendus d'un investissement et la prise de risque qu'il implique pour l'investisseur ? », relève Ahmed Khelifa. « Les études quantitatives dévoilent que dans un fonds d’investissement 60-40, autrement dit équilibré, juste 1% de bitcoin est en mesure d’améliorer considérablement le ratio de Sharpe sur le long terme en dépit des « bear market » qui peuvent survenir ».

Faible corrélation, même tendance et amélioration du ratio risque-rendement : au regard de l’ensemble de ces éléments, il est possible d’affirmer que les cryptomonnaies constituent effectivement une classe d’actifs à part entière, affirme Ahmed Khelifa.

Un des principaux drivers de cette classe d’actifs est la masse monétaire, ajoute ce dernier. D’une part, plus la masse monétaire augmente, plus le dollar est enclin à perdre de sa valeur, et plus la cryptomonnaie est alors perçue comme une valeur refuge. D’autre part, cette masse monétaire en croissance est synonyme de plus d’épargne disponible pour le retail afin d’investir dans la cryptomonnaie.



A ce titre, au regard de l’importance de cette classe d’actifs, « plus de 20% de la capitalisation des actions au niveau mondial » selon Ahmed Khelifa, elle n’est pas sans induire un risque systémique, à l’instar de n’importe quelle autre classe d’actifs ou valeur qui aurait un poids significatif dans la market cap globale. « Pour autant, on ne peut pas parler de risque spécifique » souligne le président de l’Allocataire.

En termes d’allocation d’actifs, avec un horizon de long terme, en raison de la volatilité exacerbée qui caractérise cette poche d’actifs, un positionnement nécessite de creuser réellement l’environnement dans son ensemble afin de déceler quels seront les vainqueurs de long terme, au regard de la solidité du sous-jacent et du véhicule d’investissement.

Une telle exposition parait cependant inéluctable pour Ronald Richter. « Si l’on se fie aux analyses d’optimisation des portefeuilles que nous avons effectuées, la proportion de cryptomonnaie à avoir ne doit pas dépasser 3%. Mais quel que soit le profil de l’investisseur, il parait plus risqué de ne pas avoir de cryptomonnaies que d’en avoir ».



Un mode d’accès sur easybourse.com



Des ETC investis dans les cryptos actifs sont disponibles sur easybourse.com. Ce ne sont pas des fonds ETF UCITS car ils ne sont pas investis dans des actifs éligibles et sont dans l’incapacité de respecter la règle liée au risque de concentration.

Effectivement les ETC investis dans les cryptomonnaies sont nécessairement contraints d’ exposer plus de 10% de leurs encours à une crypto en particulier.

Toutefois, ces produits sont liquides, quotidiens, avec des frais restreints et des risques de contrepartie limités.



Ces produits sont investis dans le bitcoin, l’ether, le solana, sur un panier de cryptos actifs ou sur la blockchain des infrastructures et des applications liés à la cryptomonnaie.

Si l’on se fie au libellé des ETP cotés sur Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam qu’EasyBourse met a disposition de ses clients et qu’un filtre est apposé à partir des mots clés : « bitcoin », « ether », »solana », crypto, nous obtenons un total de 72 produits

- émanant de 13 émetteurs différents :

WisdomTree Issuer X Limited

VANECK ETP AG

ETC ISSUANCE GMBH

21Shares

DDA ETP GmbH

Valour Inc.

CoinShares Digital Securities

Hashdex AG

JACOBI INVESTMENT FUNDS

VIRTUNE AB(PUBL)

DDA ETP AG

SA1 Issuer Limited

MELANION CAPITAL



- répliquant 29 indices différents parmi lesquels : CME CF Ether-USD Ref Rate, CME CF Bitcoin Reference Rate, MVIS Ethereum Index, XET CFIX Curncy,21Shares CC Short Bitcoin, 21Shares CC Ethereum, NYSE Bitcoin Index, WT CF Crypto Mega Cap Equal W, MVIS CryptoCompare Solana Ind, Nasdaq Crypto Index, Bitcoin Cash, Vinter Hashdex Momentum Index, WT CF Market Index, WT CF Altcoin Index



Palmarès des produits les plus achetés entre janvier et novembre sur easybourse.com :



21Shares Bitcoin (CH0454664001)

VanEck Bitcoin (DE000A28M8D0)

CoinShares Physical Bitcoin (GB00BLD4ZL17)

21Shares Bitcoin Core (CH1199067674)

21Shares Ethereum Staking (CH0454664027)

WisdomTree Physical Solana (GB00BNGJ9G01)

DDA Physical Bitcoin (DE000A3GK2N1)

21Shares Crypto Basket Index (CH0445689208)

21Shares Bitcoin Cash (CH0475552201)

VanEck Solana (DE000A3GSUD3)

VanEck Ethereum ( DE000A3GPSP7)

WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287)

WisdomTree Physical Ethereum (GB00BJYDH394)

WisdomTree Physical Crypto Altcoins (GB00BMTP1519)

Crypto Basket Equal Weight ETP (CH1135202161)



AVERTISSEMENT



« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. »







