Quality Value : pourquoi la discipline d'une société comme Indépendance AM reste le meilleur moteur de performance ?

(Easybourse.com) Anticiper les marchés ou appliquer une méthode avec constance; c'est autour de cette tension que se construit, ou se détruit, la performance durable.









Dans la gestion d'actifs, une idée domine encore largement : pour générer de la performance, il faudrait avant tout anticiper les marchés. Prévoir les taux, deviner les cycles économiques, identifier le prochain mouvement sectoriel avant les autres. Cette vision nourrit depuis longtemps l'imaginaire de l'investisseur capable de « voir venir » les retournements de marché. Pourtant, l'expérience montre qu'à long terme, la performance durable repose moins sur la prévision que sur la capacité à appliquer une méthode avec constance.



C'est précisément la conviction qui structure l'approche d'Indépendance AM, société de gestion d'actifs française basée à Paris, spécialisée dans l'investissement en actions des petites et moyennes capitalisations. La gestion n'y est pas pensée comme un exercice de prédiction macroéconomique : pas de paris sur les taux, pas de positionnements tactiques liés aux cycles. Le point de départ est toujours l'analyse approfondie des fondamentaux : solidité du modèle économique, avantages compétitifs durables, qualité du management, rentabilité, capacité à créer de la valeur dans le temps.





La méthode Quality Value : un équilibre permanent, pas une addition



Un équilibre permanent, pas une addition



Cette discipline se traduit dans une méthode : le Quality Value. Souvent présentées comme deux axes distincts, la qualité et la valorisation prennent ici tout leur sens dans leur complémentarité, et c'est précisément ce qui distingue cette approche.



La dimension « Quality » conduit à privilégier des entreprises capables de démontrer une rentabilité durable, une structure financière solide et un management aligné avec les intérêts des actionnaires. Mais cette recherche de qualité s'accompagne d'une discipline stricte sur le prix payé. La logique « Value » impose de refuser les excès de valorisation, même lorsque certaines entreprises suscitent un fort engouement de marché. Car une excellente entreprise achetée à un prix excessif peut devenir un mauvais investissement, et une valorisation attractive ne compense pas des fondamentaux fragiles.



+ 10 ans







durée de détention pour une part

significative des investissements

4 – 5 ans







durée moyenne de détention

des positions

Une spécialisation assumée : les PME-ETI cotées européennes



Cette méthode trouve un terrain particulièrement favorable dans l'univers des PME et ETI cotées européennes, où Indépendance AM a fait le choix de se spécialiser. Ce positionnement n'a rien d'un segment de niche subi : c'est un parti pris stratégique. Les small et mid caps évoluent dans un univers souvent moins efficient, moins bien couvert par les analystes, où les écarts de valorisation créent davantage d'opportunités pour une gestion active disciplinée. Cette spécialisation permet également une proximité plus forte avec les entreprises et leurs dirigeants, ainsi qu'une capacité à construire des positions progressivement et à les accompagner dans la durée.



Le temps long comme avantage compétitif



Le temps constitue d'ailleurs un élément central de cette philosophie d'investissement, et l'un de ses marqueurs les plus concrets. Là où de nombreux acteurs réagissent aux fluctuations de court terme, la discipline Quality Value cherche à laisser le temps aux entreprises de créer de la valeur. Une part significative des investissements est conservée plus de dix ans, tandis que la durée moyenne de détention se situe entre quatre et cinq ans. Ces chiffres illustrent une conviction forte : la performance durable provient davantage de la capacité à rester investi dans des entreprises de qualité que de la multiplication des arbitrages tactiques.



Dans les phases d'euphorie, une gestion ancrée sur les fondamentaux peut sembler en retrait car elle donne l'impression de "passer à côté de la performance". Mais c'est précisément dans ces moments que la rigueur de la méthode prend tout son sens : refuser de surpayer la qualité, c'est aussi se prémunir contre les corrections qui suivent inévitablement les excès.



L'ESG : une lecture intégrée à la création de valeur



Cette lecture de long terme se retrouve également dans l'intégration des critères ESG. Ceux-ci ne sont pas traités comme un sujet périphérique ou un simple exercice d'affichage, mais comme une composante naturelle de l'analyse fondamentale. La qualité de la gouvernance, la pérennité des modèles économiques, les pratiques responsables sont des facteurs susceptibles d'influencer directement la création de valeur dans le temps, notamment par la maîtrise des risques sous-jacents. L'ESG devient ainsi un outil d'analyse supplémentaire pour évaluer la solidité et la résilience d'une entreprise, bien plus qu'un cadre de communication.



Une indépendance structurante



Enfin, cette cohérence de gestion repose aussi sur la structure même de la société. L'indépendance capitalistique d'Indépendance AM et sa taille volontairement maîtrisée sont des choix structurants qui ne sont pas anecdotiques. Ils permettent de préserver la stabilité du processus d'investissement, d'éviter la dilution des convictions et de conserver une véritable agilité dans la gestion des portefeuilles. Dans un environnement financier souvent marqué par la recherche de taille critique, cette approche revendique au contraire les bénéfices de la spécialisation et de la cohérence.





Conclusion: À rebours d'une industrie parfois focalisée sur les prévisions et les mouvements de court terme, la philosophie Quality Value rappelle finalement une idée simple : sur les marchés, la constance d'une méthode peut s'avérer plus puissante que la prétention à anticiper l'avenir.

Avertissement : Le placement en bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures , elles ne sont pas constantes dans le temps. Cet article est publié à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement .







HAZGUI Imen