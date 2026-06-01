Dans la gestion d'actifs, une idée domine encore largement : pour générer de la performance, il faudrait avant tout anticiper les marchés. Prévoir les taux, deviner les cycles économiques, identifier le prochain mouvement sectoriel avant les autres. Cette vision nourrit depuis longtemps l'imaginaire de l'investisseur capable de « voir venir » les retournements de marché. Pourtant, l'expérience montre qu'à long terme, la performance durable repose moins sur la prévision que sur la capacité à appliquer une méthode avec constance.

C'est précisément la conviction qui structure l'approche d'Indépendance AM, société de gestion d'actifs française basée à Paris, spécialisée dans l'investissement en actions des petites et moyennes capitalisations. La gestion n'y est pas pensée comme un exercice de prédiction macroéconomique : pas de paris sur les taux, pas de positionnements tactiques liés aux cycles. Le point de départ est toujours l'analyse approfondie des fondamentaux : solidité du modèle économique, avantages compétitifs durables, qualité du management, rentabilité, capacité à créer de la valeur dans le temps.