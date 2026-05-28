Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert, la technologie compense la géopolitique

publié le 01/06/2026

par Coralie Lamarque

1er juin (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes restent en ordre dispersé ?lundi à mi-séance, l'engouement pour la technologie venant compenser la situation au Moyen-Orient alors que les négociations s'enlisent et que des frappes ont eu lieu ce week-end. Les futures sur indices new-yorkais ?signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,54% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,23% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,12% à 8.192,96 points vers 11h31 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,39%, tandis que le FTSE 100 à Londres cède 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,08%, tandis que le FTSEurofirst 300 ?baisse de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,15%.

Après une fin de semaine à des plus hauts inédits grâce à la technologie, le secteur devrait de nouveau porter la séance outre-Atlantique, avec notamment Nvidia et Dell qui ont respectivement dévoilé une ?nouvelle puce IA et un nouvel ordinateur portable abordable, tous deux dans l'espoir de concurrencer Apple ?entre autres.

Les investisseurs restent par ailleurs dans l'attente d'une décision de la part du président américain Donald Trump quant à la prolongation du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, ?en plus d'une levée des restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz, artère vitale de l'approvisionnement mondial en pétrole dont l'interruption en raison du conflit à provoquer une flambée des cours de l'énergie et des craintes inflationnistes à travers le globe.

Les espoirs des opérateurs se heurtent toutefois aux événements ?du week-end, l'armée américaine ayant mené des frappes dites "défensives" et "mesurées" en Iran ?contre des sites de commandement de drones, reprochant à Téhéran des actions "agressives".

"Même s'il y a eu des attaques de part et ?d'autre, le marché s'accroche à l'idée que les négociations se poursuivent et qu'un accord tant attendu entre l'Iran et les États-Unis, visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz, finira par voir le jour", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

En plus de la géopolitique, les investisseurs surveilleront également la macroéconomie cette semaine, à ?commencer par les publications finales des ?PMI.

Dans la zone euro, la croissance de l'activité du secteur manufacturier de la zone euro a perdu de son élan en mai, alors que la ?demande de biens a stagné et que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient ont fait grimper les coûts des intrants à leur plus haut niveau depuis quatre ?ans, montre une enquête publiée lundi.

Les publications finales des PMI européens précèdent celle de l'indice ISM américain à 14h00 GMT.

PÉTROLE

En l'absence d'annonces concernant une réouverture sous peu ?du détroit d'Ormuz et sous l'effet des frappes dans le Golfe, les cours du pétrole repartent à la hausse.

Le Brent prend ?2,86% à 93,73 dollars le baril et le ?brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 3,56% à 90,47 dollars.

Par ailleurs, l'agence de presse Fars a rapporté lundi que la marine du corps des Gardiens de la révolution iraniens ?déclare que 15 navires, dont quatre pétroliers, ont pu franchir le détroit d'Ormuz après avoir obtenu l'autorisation ?de l'Iran au cours des dernières 24 heures.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Vusion grimpe de près de 9% au gré d'un changement de recommandation par Exane BNP Paribas.

Ailleurs en Europe, easyJet s'envole ?de plus de 8%, la compagnie aérienne à bas prix britannique ayant déclaré qu'elle examinerait toute proposition de rachat émanant de Castlelake, tout en qualifiant le moment choisi par la société d'investissement américaine de "très opportuniste".

L'engouement pour les valeurs technologiques permet au compartiment d'enregistrer la meilleure performance, avec un gain de 1,2%.

TAUX

Les rendements obligataires sont à la hausse, entraînés par les craintes ?inflationnistes liées à la situation au Moyen-Orient.

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 0,8 point de base à 4,4610% et le deux ans de 1,9 point de base à 4,0328%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 4,9 points de base à 2,9807%, tandis que le deux ans gagne 6,3 points de base à 2,5930%.

CHANGES

L'enlisement des négociations entre Washington et Téhéran bénéficie aux valeurs refuge comme le billet vert.

Après une baisse de 0,4% la semaine dernière sur fond d'espoirs d'une prolongation de la trêve au Moyen-Orient, le dollar gagne 0,15% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,1% à 1,1647 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI 1ER JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

US 14h00 ISM manufacturier (final) mai 53,0 52,7

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser ?un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)