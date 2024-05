VEOLIA : faut-il acheter ou vendre ?

(Easybourse.com) Comment sont orientés les outils d'aide à la décision d'EasyBourse ?



Multinationale française et acteur majeur dans la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, Véolia ambitionne de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Au travers de ses trois activités complémentaires, Véolia contribue à développer l’accès aux ressources, à les préserver et à les renouveler.



Quelles actualités chez Veolia ?



La société a signé un contrat emblématique de plus de 300 millions d’euros pour un projet d’ingénierie d’une nouvelle usine de dessalement de l’eau aux Emirats Arabes Unis.



Veolia conforte sa position en Chine avec sa filiale Veolia Water Technologies, spécialiste des technologies et services de traitement de l’eau qui inaugure sa première usine de régénération par échange d’ions. Une technologie de pointe qui permet l’optimisation et la durabilité des ressources.



L’entreprise renforce ses positions en tant qu’acteur de la transition énergétique et répond aux objectifs d’énergie décarbonée et d’autonomie énergétique du groupe via l’acquisition de MRC Consultant and Transaction Advisers, une société spécialisée dans le conseil en énergie, active dans plus de 30 pays.



Comment sont orientés les outils d’aide à la décision d’EasyBourse ?





Le graphique dynamique met en lumière une très forte progression de la société depuis mi-avril 2024.



Extrait du graphique dynamique de la valeur Veolia Environnement au 28/05/2024. Cliquez ici pour y accéder







Dans cette dynamique, les gérants de LBP AM ont conservé cette valeur dans le modèle de portefeuille France en optant pour un poids de 3,31% lors de leur actualisation du 03/05/2024.



Extrait du modèle de portefeuille France de mai 2024. Cliquez ici pour accéder au portefeuille.









Parmi les 15 analystes qui se sont prononcés le 19/05/2024 sur cette valeur dans notre consensus d’experts, 9 sont positionnés à l’achat, 4 à renforcer, 2 à conserver et aucun à la vente.



Extrait du consensus disponible depuis la fiche valeur Veolia Environnement au 28/05/2024.Cliquez ici pour y accéder.









Enfin, sur notre outil Equity Trade Analysis qui note les valeurs sur 4 horizons d’investissement, Veolia se démarque sur la note Quality donc pour un horizon d’investissement long terme (3 à 5 ans) avec une note de 4/5 . La société obtient également une bonne note de 3,5/5 pour une stratégie sur le moyen / long terme.



Extrait de l’outil Equity Trade Analysis pour la valeur Veolia Environnement au 28/05/2024 accessible depuis la fiche valeur. Cliquez ici pour accéder à la fiche valeur.

Léa WERNET