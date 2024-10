Novo Nordisk, Schneider Electric, ASM, Air Liquide... Zoom sur les convictions du fonds Renaissance Europe

(Easybourse.com) Jeudi 16 octobre, Comgest organisait une conférence afin de présenter les vues des analystes gérants de son fonds phare Renaissance Europe. L'occasion pour ces derniers de revenir sur les vents porteurs et les vents contraires aux valeurs qualité-croissance dans le contexte actuel.

Une consommation exsangue et une Chine en berne

Certains vents contraires ont été mentionnés par les analystes de Comgest. En premier lieu, une consommation quelque peu atone, particulièrement en Europe, impactée de plein fouet par un cycle et une inflation qui ralentissent.



Le deuxième frein identifié et qui a commencé il y a quelque temps s’appelle la Chine. Et cela semble concerner de nombreux secteurs (Carl Zeiss Meditec dans le médical, Sika dans la construction, LVMH dans le luxe) à l’exception notable de l’électrification. Si les autorités chinoises ont annoncé un véritable bazouka budgétaire, il est encore bien trop tôt pur constater des répercussions. Après 20 ans de mondialisation, la toile de fond est désormais bien différente une nouvelle guerre froide qui semble apparaitre cette fois entre les Etats-Unis et la Chine .

« Nous sommes dans une position d’attentisme pour l’instant » précisent les gérants analystes de Comgest. « Quitte à prendre le train un peu en retard nous préférons nous assurer des effets tangibles de la politique déployée plutôt que d’acheter aveuglement les annonces.



Les vents porteurs viennent de l’ouest (les US)

La digitalisation, l’électrification, l’innovation, l’intelligence artificielle, la santé, les services à l’information avec les data analytics… sont des grandes tendances dont devraient bénéficier les sociétés du portefeuille.



Schneider Electric bénéficie du basculement du pétrole, gaz ou encore charbon vers l’électricité. Dans la santé, Novo Nordisk continue de lutter avec efficacité contre le diabète et l’obésité, un mal générationnel qui concerne 800 millions de personnes dans le monde.

ASML fait figure de passage obligé pour le développement de l’intelligence artificielle. Le cours de bourse qui a connu son plus haut niveau en juillet 2024 a depuis vécu quelques. L’optimisme reste de mise à long terme pour les gérants de Comgest : « Nous sommes assez confiants sur la durée de la vague et la qualité du surfeur » confient ces derniers.

EssilorLuxottica, société détenue depuis vingt cinq ans dans le fonds est mise en avant pour son coté innovateur avec le rachat réussi de GrandVision et le jeu de l’intégration verticale ; avec ses fameux verres Stellest qui permettent de ralentir la myopie chez les enfants. Autre innovation, l’aide auditive intégrée aux lunettes et les partenariats avec Meta dans les lunettes connectées. « La thèse s’exécute pour cet acteur dominant » observent les orateurs présents.

Air liquide dans le gaz industriel a été renforcée aux cotés de Linde. Un oligopole difficile à répliquer, des relais de croissance défensive tirée par la santé ou les plans de décarbonation sont autant d’atouts mis en exergue lors de la présentation.

Revue des principaux détracteurs à la performance depuis le 1er janvier



Trois détracteurs mentionnés

En premier lieu, Carl Zeiss Meditec dans le secteur des produits ophtalmologiques chirurgicaux qui a connu un déstockage important de la part de ses clients chinois et qui a entrainé un chiffre d’affaires inférieur aux attentes.

Autre détracteur mentionné, Jeronimo Martins, un discounter alimentaire polonais qui pâtit temporairement du ralentissement de l’inflation et donc d’une pression sur ses marges.

Enfin, Dassault Systèmes reste pour le moment pénalisé par l’intégration de son acquisition Medidata.



Principales caractéristiques du portefeuille

La répartition géographique du portefeuille, vue sous l’angle des ventes des entreprises est de 38% en Amérique, 33% en Europe et 23% en Asie Pacifique, avec pour cette dernière région, 10% pour la Chine.

La croissance organique du portefeuille à l’issue du premier semestre 2024 est jugée comme consistante, autour de 6%, bien que légèrement inférieure à celle de 2023 en raison d’un affaiblissement de l’inflation. Cette croissance devrait cependant s’accélérer au second semestre de cette année. « Le portefeuille cherche autant que faire se peut de diversifier les facteurs de croissance et les facteurs de risque car l’imprévisible est probable » notent les analystes gérants de Comgest.

Le fonds est valorisé présentement 26 fois les bénéfices à 12 mois, contre une moyenne historique de 22 fois, une métrique à mettre en relation avec la croissance économique qui se raréfie.

AVERTISSEMENT

Imen Hazgui