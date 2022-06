EasyBourse veut mieux intégrer la dimension ESG auprès de ses clients

(Easybourse.com) Comment mieux intégrer la dimension ESG (environnement, social, et gouvernance) dans les offres de produits et de services destinés aux investisseurs particuliers ? Telle était la question à laquelle a répondu Yves Rakotomalala, Président d'EasyBourse dans le cadre d'une table ronde organisée lors de l'évènement annuel d'Euronext ce mardi 07 juin au Pavillon Cambon.







Pour renforcer le partenariat avec Euronext, EasyBourse a accepté de sponsoriser la conférence annuelle de cette année 2022, aux côtés d’autres acteurs financiers de renom.



Le thème de cette 10ème édition, qui a réuni près d’un millier

de dirigeants, conseillers et investisseurs, basés à Paris et

dans les autres villes européennes d'Euronext a été

consacrée à la « construction de marchés de capitaux plus

fort en Europe ».







Yves Rakotomalala a alors pris la parole à l’occasion d’une table ronde axée sur la transformation des marchés de capitaux pour servir la prochaine génération d’investisseurs particuliers en quête de sens à donner à leur investissement, aux côtés de Natasha Cazenave, Directrice de l'ESMA (European Securities and Markets Authority), l'Autorité européenne des marchés financiers, François de Wiljes, Responsable chez PrimaryBid pour la France, Benoit Grisoni, Président de Boursorama et Simon Gallagher, Responsable

des activités de marchés actions et dérivés d'Euronext.





Pour le Président d’EasyBourse, faire de la pédagogie autour de la finance durable n’est pas chose aisée. Pourtant, c’est l’une des missions que s’est donnée EasyBourse par le biais de 5 leviers :



- faire participer nos clients aux ouvertures et augmentations de capital des sociétés qui transforment notre quotidien en donnant la parole aux dirigeants ;

- développer une offre de solutions au travers de fonds Relance ou de fonds solidaires et ISR ;

- donner des clés de lecture sur les indicateurs ESG avec par exemple le mandat d’arbitrage Easy Actions Citoyen et son reporting extra-financier ;

- fournir des idées d’investissement en fonction des centres d’intérêt des clients ;

- illustrer les démarches de développement durable par des actions concrètes au travers du « Prix de l’Entreprise Citoyenne cotée en Bourse ».







Pour en savoir plus, consultez la vidéo.





