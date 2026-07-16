Opération juridique EasyBourse SAS / La Banque Postale SA

(Easybourse.com) Nous souhaitons vous informer de l'évolution juridique suivante : il est prévu qu'EasyBourse SAS soit internalisée au sein de La Banque Postale SA au dernier trimestre 2026.



Cette internalisation est sans impact sur l'expérience de l'ensemble des clients au quotidien :



− leurs usages et leur accompagnement restent inchangés ;

− cette évolution n’induit pas une évolution des tarifs actuels ;

− les accès aux interfaces web et mobile restent identiques ;

− le Service Client EasyBourse demeurera à l'écoute des clients de 8h à 20h, du lundi au vendredi, sans changement de coordonnées.



Pour les prospects :



La souscription à EasyBourse continue à s’effectuer via notre site easybourse.com

Bourse en Ligne : Ouvrir un compte-titres ou PEA avec Easybourse !

Nous mettons à la disposition de nos prospects un code promotionnel BOURSE26 : jusqu’à 500€ de frais de courtage remboursés et des frais de transferts remboursés*2

(offre soumise à condition, pour toute souscription du 1er mai au 31 août 2026, détails ci-après Profiter de l’offre)



Pour les clients détenteurs d'un compte de contrepartie non LBP :



Cette évolution entraînera des changements sur les modalités d’alimentation des Compte-Titres Ordinaires (CTO) / PEA EasyBourse : il sera nécessaire d’utiliser un compte de contrepartie La Banque Postale. Ce compte de contrepartie sera totalement gratuit et permettra de bénéficier de la capacité d’alimentation immédiate des CTO / PEA EasyBourse.

Les clients concernés seront contactés par EasyBourse au dernier trimestre 2026 pour leur indiquer la marche à suivre quant à cette évolution.





Si vous souhaitez en savoir plus sur cette opération, vous trouverez ci-dessous les questions/réponses liées à l'opération.





L'Equipe EasyBourse