Emmanuel Ladent

Publié le 29 Juin 2023

Pouvez-vous nous présenter Carbios en quelques mots ?

Pouvez-vous nous rappeler ce que représente la pollution plastique à l’échelle mondiale ?

Quelles sont les prochaines étapes pour Carbios ?

Comment financer cette feuille de route ?

Quelles sont les modalités de cette augmentation de capital ?

Pour participer à cette augmentation de capital sur EasyBourse :

Carbios est une entreprise de biotechnologie créée en avril 2011. Au travers de sa technologie de biorecyclage, Carbios apporte une réponse industrielle à la valorisation du PET (le plastique utilisé dans les bouteilles, barquettes et textiles en polyesters). Cette technologie convertit tout type de déchets PET en ses constituants de base (monomères). Ces derniers peuvent ensuite être réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits en PET 100 % recyclés et 100 % recyclables, sans perte de qualité.La Société a également développé une solution biologique de biodégradation des plastiques à usage unique en PLA (plastique d’origine végétale) et de qualité alimentaire. Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables à température ambiante grâce à l’intégration d’enzymes au cœur même de ces plastiques.Avec ces technologies Carbios offre une réponse à la lutte contre la pollution des déchets plastiques et textiles.En quelques chiffres seulement, chaque année 500 milliards d’unités de bouteilles plastiques sont produites mais moins de 50 % sont collectées pour être recyclées. Environ 9 millions de tonnes finissent dans les mers et les océans. Au rythme actuel, la quantité de déchets plastiques produits dans le monde devrait presque tripler d’ici à 2060.Vos technologies sont-elles reconnues pour lutter contre cette pollution plastique ?Des institutions de renommée mondiale comme les fondations Solar Impulse et Ellen MacArthur ont reconnu notre technologie qui fait l’objet de publications scientifiques majeures dans Nature, Chemical Reviews et le Biophysical Journal.La Banque Européenne d’Investissement, l’ADEME, Bpifrance et la région Grand-Est sont également des soutiens de premier plan et nous les en remercions. De grandes marques mondiales, reconnaissant le caractère unique et novateur de nos biotechnologies et soucieuses de préserver notre planète, ont également décidé de s’engager à nos côtés : L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe (Orangina, Schweppes, Oasis) au sein d’un consortium packaging et Puma, On, Patagonia, PVH Group (Calvin Klein, Tommy Hilfiger), Salomon au sein d’un consortium textile.Carbios souhaite désormais déployer son projet à grande échelle. Notre objectif est clair : en 2025 2025, mettre en service, en France, la première usine au monde de biorecyclage des plastiques PET.Dès le deuxième semestre 2023, nous comptons en lancer la construction dans la région Grand-Est. Cette usine représentera un investissement total de 230 M€, dont 110 M€ mobilisés par notre partenaire Indorama Ventures en fonds propres et en prêts non convertibles.Et à horizon 2024, nous anticipons de générer nos premiers revenus issus de la concession de licences d’exploitation de la technologie Carbios de biorecyclage des plastiques PET.C’est avec l’objectif de financer cette usine, d’accélérer notre R&D et le déploiement de nos activités de recherche pour d’autres polymères et/ou d’autres applications de nos technologies, que nous lançons une augmentation de capital d’environ 122 millions d’euros (hors clause d’extension) ouverte à tous.Nous sommes heureux de pouvoir d’ores et déjà compter sur l’engagement de nos investisseurs stratégiques, BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, Michelin Ventures, L’Occitane, Copernicus Wealth Management et Truffle Capital.Leur participation témoigne de leur confiance dans la réussite de ce projet et constitue un signal fort de leur volonté d’apporter une réponse à l’urgence mondiale de la pollution plastique et textile.Il s’agit d’une augmentation avec maintien du DPS permettant à tous nos actionnaires de souscrire à titre irréductible à hauteur de leur quote-part de participation au capital mais également à titre réductible, à un prix de 25,32 euros par action nouvelle, représentant une décote de 37 % par rapport au cours de clôture du 20 juin 2023 et une décote de 29% % par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit.Pour ceux qui ne sont pas encore actionnaire et qui souhaitent le devenir, il est possible de participer à l’opération en acquérant sur le marché des DPS d’ici le 5 juillet et en les exerçant avant le 7 juillet.