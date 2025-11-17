Stéphane Ragusa, Fondateur et PDG
Prédilife lance une émission obligataire d'OCEANE
La prévention des maladies graves est un enjeu essentiel de nos systèmes de santé et l'IA va fortement accélérer la pertinence et les usages des bilans prédictifs.
Publié le 17 Novembre 2025
Pouvez-vous nous présenter la société Predilife ?
J’ai créé Predilife en 2004 avec le sentiment que le développement des algorithmes et des bases de données allait révolutionner la médecine prédictive.
Grâce à un accès privilégié à des données cliniques, biologiques et génétiques provenant de millions de personnes suivies durant des années, nous avons conçu une offre autour de bilans prédictifs pour mieux identifier les risques que chacun peut avoir de développer certaines pathologies et ainsi de pouvoir les traiter plus tôt et plus efficacement.
Pionnier de la médecine prédictive, Predilife a particulièrement développé un test de prédiction du cancer du sein, MammoRisk® , et un test prédictif multi-pathologies (cancer de la prostate, poumon, colorectal et maladies cardiovasculaires).
L’accélération de la puissance de l’intelligence artificielle et l’utilisation des grands modèles de l’IA générative de leaders du marché (Mistral AI, ChatGPT notamment) nous aident à renforcer l’efficacité et l’exploitabilité de nos tests. Nous sommes parmi les premiers acteurs à avoir intégré l’usage de l’IA prédictive dans la santé individuelle, avec des validations cliniques et institutionnelles à grande échelle.
Quelles sont les dernières avancées réalisées par Predilife ?
Nous sommes en fort développement commercial avec un chiffre d’affaires déjà multiplié par 2,5 au premier semestre 2025. Il est réalisé à la fois en direct auprès des entreprises et via un réseau de courtiers et d’assureurs partenaires, qui ensuite proposent ou incitent leurs salariés ou affiliés à faire les tests.
Plus de 5000 salariés auront fait en 2025 l’objet d’un test pour un chiffre d’affaires que nous attendons autour de 1 M€. Les résultats de nos déploiements confirment l’adhésion des salariés et des entreprises avec une satisfaction patients de 4,7/5 et des contrats pilotes qui prennent de l’ampleur et se pérennisent.
Notre objectif est maintenant de changer d’échelle. Le potentiel est considérable !
Nous sommes portés par une tendance forte à la prévention. Nos systèmes de santé doivent économiser et la maladie la moins chère est celle qui est anticipée ou traitée très tôt.
Les bilans de santé réguliers ont vocation à devenir des standards, au même titre que les mutuelles ou les titres-restaurant. Dans ce cadre, MammoRisk®, notre test de prédiction du cancer du sein a été sélectionné par l’Union Européenne dans l’étude MyPeBS1, qui vise à transformer le dépistage de 100 millions de femmes européennes de plus de 40 ans.
Pouvez-vous nous décrire l’opération de levée de fonds que vous proposez aux investisseurs en novembre 2025 ?
Nous avons des investissements techniques à effectuer pour rendre notre offre plus impactante et intégrer l’IA dans toute notre offre de service. Dans ce cadre, notre volonté est d’effectuer une levée de fonds de 1,5 m€ d’ici le mois de décembre.
Nous avons décidé de proposer une opération sous forme d’obligations OCEANE qui permette aux investisseurs de pouvoir convertir en actions ou de rester dans le cadre des obligations.
La souscription et le choix ne se font pas au sein d’un compte EasyBourse (PEA ou Compte-titres) mais sur le site dédié mis en place par Prédilife sur www.predilife.com/ak/ .
Le choix de l’obligation permet de viser un rendement de 8,5% par an sur 5 ans et avec un remboursement in fine.
Le choix de l’action peut permettre à certains investisseurs de viser une réduction de l’IR en 2025. Il permet surtout d’anticiper des évolutions favorables du cours. Il permet aussi aux particuliers d’investir de manière pratique et en France dans cette grande révolution de l’IA car peu de sociétés cotées françaises y sont aussi exposées que nous.
L’opération est proposée jusqu’au 5 décembre 2025.
