Sébastien Korchia

Publié le 17 Novembre 2025

Pour commencer, quel regard portez-vous sur cette année 2025 ?



Alors que l’on attendait une économie qui cale, l’intelligence artificielle a joué le rôle de relais de croissance inattendu.

Concrètement, quel a été l’impact de ces investissements liés à l’intelligence artificielle sur la croissance ?



Selon vous, cependant, cette intelligence artificielle est « l’arbre qui cache la forêt ». Pourquoi ?



L’intelligence artificielle fonctionne un peu comme un projecteur extrêmement puissant braqué sur une partie de l’économie, tandis que le reste de la scène est bien plus sombre.

Vous parlez ainsi de « deux Amériques ». Pouvez-vous préciser ?



Environ 10 % de la population américaine réalisent à eux seuls près de 50 % des dépenses de consommation du pays. [...] Ces mêmes 10 % détiennent autour de 80 % du patrimoine total.

Avec ce contexte très contrasté, peut-on établir un scénario central pour l’économie américaine en 2026 ?



Prétendre définir un chemin central, stable et peu contestable pour l’économie américaine serait illusoire

Les actions américaines sont-elles vraiment surévaluées ? Comment comparer la situation actuelle avec celle de la bulle Internet des années 2000 ?



La question de la surévaluation des actions américaines divise profondément le monde de l’investissement.

Les particuliers américains jouent un rôle particulier dans cette dynamique boursière…



Pensez-vous personnellement que l’on peut durablement ignorer les valorisations en Bourse ?



Selon vous, l’intelligence artificielle restera-t-elle le “driver” principal des marchés en 2026 ?



L’intelligence artificielle restera bien le driver, mais il faut accepter l’idée que ce driver peut fonctionner dans les deux sens.

Qu’entendez-vous par « doutes sérieux » ?



La question se pose de savoir si la demande pour des services d’intelligence artificielle sera assez ample et assez rentable pour couvrir ces dépenses colossales dans un horizon raisonnable ? La réponse n’est pas encore évidente.

Le facteur énergétique est encore parfois sous-estimé dans les discours enthousiastes, mais il pourrait devenir déterminant dans la capacité réelle à déployer l’intelligence artificielle à très grande échelle.

Quel rôle devrait jouer la Réserve fédérale américaine dans une telle configuration ?



La Réserve fédérale américaine devra trouver un équilibre extrêmement subtil pour éviter de donner le sentiment qu’elle se laisse dicter sa conduite

À quoi faut-il s’attendre en termes de volatilité des marchés en 2026 ?



Pour l’année qui vient, tous les ingrédients de ce désaccord profond sont réunis. [...] Dans un tel contexte, il serait étonnant que les marchés suivent un chemin linéaire.

Un mot sur le dollar : après une année 2025 marquée par une grande faiblesse du dollar, que peut-on attendre pour 2026 ?



Le plus sage est probablement d’admettre que le dollar restera un sujet à suivre de très près, plutôt que d’affirmer que sa trajectoire est déjà écrite.

Dans ce contexte, faut-il rester positionné sur les actions américaines en 2026 ? Et comment le faire ?



Il ne s’agit pas de tourner le dos aux actions américaines, mais plutôt d’ajuster la manière dont on y est exposé.

Il y a dans le binôme S&P équipondéré et Russell 2000 certes un positionnement moins dans “la mode du moment”, mais plus équilibré entre les styles value et croissance […].

AVERTISSEMENT