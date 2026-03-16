Jean-Michel Karam
Fondateur et CEO du groupe IEVA
Notre ambition globale est de construire le « Netflix de la beauté »
Publié le 16 Mars 2026
La vision stratégique de la société repose sur l’ambition de construire le « Netflix de la beauté ».
L’idée est de créer un écosystème complet qui dépasse la simple vente de produits de beauté pour proposer une approche globale, personnalisée et durable de la beauté et du bien-être
Pour structurer cette vision, le groupe s’est construit autour de quatre piliers fondamentaux. Le premier pilier concerne les marques de beauté, comme IOMA, le pionner de la cosmétique personanlisée, le deuxième pilier porte sur les expériences de beauté, notamment à travers les 130 boutiques l’Atelier du Sourcil et boudoir du regard. Le troisième pilier repose sur la technologie, qui comprend la plateforme technologique développée par l’entreprise, incluant les appareils de diagnostic, les outils de personnalisation, les applications mobiles, les objets connectés et l’ensemble des systèmes permettant d’exploiter la data. Au cœur de ce pilier, il y a précisément la data, c’est-à-dire la capacité à collecter, analyser et utiliser les données clients pour personnaliser les recommandations et les services. Enfin, le quatrième pilier repose sur les médias (comme My Little Paris), les contenus et les abonnements, qui permettent d’animer une communauté et de créer un lien durable avec les consommateurs.
Le groupe se donne pour mission d’accompagner ses clients dans le temps, avec une vision qui s’inscrit dans la « beauty for longevity »
Vous indiquez que cette introduction en Bourse vise avant tout à soutenir la stratégie de croissance externe…
Le développement du groupe repose à la fois sur la croissance organique et sur la croissance externe. Depuis sa création en juin 2020, la société a déjà réalisé quatre acquisitions en cinq ans, ce qui lui a permis de construire progressivement cet écosystème. L’introduction en Bourse constitue donc une étape structurante dans cette trajectoire.
L’introduction en Bourse est avant tout un levier pour accélérer notre stratégie de croissance externe
Contrairement à de nombreuses sociétés qui utilisent leur introduction en Bourse pour lever des montants importants afin de financer leur développement, l’objectif ici n’est pas principalement financier. La levée de fonds prévue est volontairement limitée à 8 millions d’euros. Cette stratégie s’explique par la situation financière actuelle du groupe. L’entreprise prévoit de devenir EBITDA positif en 2026, elle dispose déjà d’un besoin en fonds de roulement négatif et possède plus de 10,5 millions d’euros de trésorerie pour environ 5,4 millions d’euros de trésorerie nette. Autrement dit, la société n’a pas besoin de capitaux importants pour assurer son fonctionnement.
Devenir une société cotée nous permet d’utiliser notre action comme monnaie d’échange pour réaliser plus facilement des acquisitions stratégiques
Cette capacité à utiliser l’action comme une monnaie d’échange accélère considérablement le rythme des acquisitions. L’objectif est donc d’intensifier la croissance du groupe en poursuivant des acquisitions dans les différents piliers stratégiques, notamment les marques de beauté, les boutiques d’expérience et les médias. En revanche, sur le volet technologique, nous estimons déjà disposer d’une avance significative sur le marché de la beauty tech.
Quels sont les principaux moteurs de revenus du groupe et comment devraient-ils évoluer dans les prochaines années ?
Aujourd’hui, le groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 43,4 millions d’euros.
Les abonnements constituent aujourd’hui le principal moteur de revenus du groupe et devraient rester au cœur de notre modèle
Actuellement, les abonnements représentent le principal moteur de revenus du groupe. En 2025, ils représentent environ 55 % du chiffre d’affaires total. Les produits représentent environ 19 % des revenus, tandis que les services contribuent à hauteur de 20 %. Les médias et les redevances de marques ou de data représentent chacun environ 3 %.
La stratégie du groupe a été volontairement concentrée sur la France dans un premier temps. L’idée était de démontrer la pertinence et la solidité du modèle dans un marché relativement limité avant d’envisager un développement international plus large. Aujourd’hui, la France représente environ 81 % du chiffre d’affaires. Le reste de l’Europe, notamment l’Italie et l’Allemagne, représente environ 9 %, tandis que l’Asie contribue à hauteur de 10 %, avec une présence particulièrement importante au Japon où le groupe dispose d’un bureau d’une dizaine de personnes, ainsi qu’en Chine et en Corée.
Notre objectif est de doubler notre chiffre d’affaires d’ici 2028 en combinant abonnements, produits, services et médias
À moyen terme, la structure du chiffre d’affaires devrait évoluer tout en conservant une forte dominance des abonnements. Ceux-ci devraient continuer à représenter environ la moitié des revenus du groupe. La part des produits devrait progressivement augmenter et dépasser celle des services, pour atteindre environ 22 à 25 % du chiffre d’affaires. Les services devraient représenter entre 17 et 20 %, tandis que les médias et les redevances devraient représenter environ 10 % du chiffre d’affaires global.
Comment la société se différencie-t-elle durablement face aux grands groupes comme L’Oréal, Estée Lauder ou LVMH ?
Les grands groupes de la beauté fonctionnent historiquement comme des fabricants et des distributeurs de marques. Leur modèle repose principalement sur la production industrielle de produits cosmétiques et sur leur distribution à grande échelle. Ces entreprises disposent de capacités industrielles très importantes et d’une expertise scientifique solide.
Là où les grands groupes vendent principalement des produits, nous développons un modèle fondé sur la personnalisation et l’abonnement
À l’inverse, le groupe développe ses technologies en interne et adopte une approche totalement intégrée. L’entreprise combine des équipes issues du monde de la beauté, de la technologie et de l’expérience client au sein d’un même écosystème. Cette approche holistique lui permet de concevoir des solutions technologiques parfaitement adaptées à son modèle.
Notre différence tient à l’intégration complète de la technologie, de la data et de l’expérience client au sein d’un même écosystème
Comment la data et l’intelligence artificielle sont-elles utilisées pour créer un avantage compétitif dans la beauté personnalisée ?
La data constitue l’un des piliers stratégiques du groupe et représente un avantage compétitif majeur. Contrairement à la plupart des entreprises du secteur de la beauté, qui disposent principalement d’informations marketing basiques sur leurs clients, le groupe collecte des données beaucoup plus approfondies grâce à ses technologies de diagnostic et à ses dispositifs connectés.
La data est au cœur de notre avantage compétitif : elle nous permet de comprendre précisément chaque client et d’adapter nos recommandations
Certaines offres incluent également des objets connectés capables de mesurer l’environnement quotidien des utilisateurs. Ces dispositifs peuvent analyser différents paramètres comme la pollution, l’humidité, la température, la luminosité ou le niveau sonore. Ces données environnementales sont ensuite croisées avec les informations physiologiques pour adapter les routines de beauté et de bien-être.
Grâce à nos diagnostics et à nos objets connectés, nous pouvons personnaliser les produits, les routines et même la communication avec chaque utilisateur
Les campagnes CRM sont par exemple extrêmement ciblées. Plutôt que d’envoyer les mêmes messages à l’ensemble de la base de données, l’entreprise adresse uniquement les informations pertinentes aux personnes concernées par un besoin spécifique. Cette approche permet d’obtenir des taux d’ouverture supérieurs à 50 %, ce qui est particulièrement élevé dans le secteur.
L’objectif est donc de créer une relation individualisée avec chaque client, où les produits, les contenus et les communications sont adaptés à son profil unique.
Quel rôle joue l’acquisition de My Little Paris dans la stratégie du groupe ?
L’acquisition de My Little Paris a été une étape structurante dans la construction de l’écosystème du groupe. Avant cette acquisition, le groupe disposait déjà d’une forte dimension cosmétique et technologique et d’une expertise en matière de data et de personnalisation. My Little Paris a apporté la dimension storytelling, contenu et communauté.
My Little Paris a apporté au groupe une dimension essentielle : le storytelling, le contenu et une communauté très engagée
My Little Paris apporte également une expertise reconnue dans le domaine des abonnements et des box.
Cette acquisition nous permet de combiner une puissance éditoriale avec notre technologie et notre expertise de la beauté personnalisée
Cette acquisition permet donc de combiner une communauté engagée, une expertise éditoriale et un écosystème technologique avancé.
Quelle est la trajectoire de rentabilité du groupe ?
Comme évoqué, le groupe prévoit d’atteindre un EBITDA positif dès cette année.
Le groupe prévoit d’atteindre un EBITDA positif dès cette année
De plus, l’entreprise adopte une approche prudente en matière de comptabilité de la recherche et développement. Contrairement à certaines sociétés qui capitalisent ces dépenses pour améliorer leurs résultats, le groupe choisit de les comptabiliser immédiatement dans les charges.
Notre rentabilité devrait progresser progressivement à mesure que la croissance et l’efficacité du modèle s’améliorent
Comment seront utilisés les 8 millions d’euros levés lors de l’introduction en Bourse ?
Comme indiqué, les fonds levés serviront principalement à soutenir la stratégie de croissance externe. L’entreprise dispose déjà d’une situation financière solide et n’a pas besoin de ces fonds pour financer ses opérations courantes ou sa R&D. Les 8 millions d’euros permettront donc de renforcer la trésorerie afin de faciliter de nouvelles acquisitions et de soutenir les éventuels besoins en fonds de roulement liés à ces opérations.
Quels marchés internationaux sont prioritaires pour le développement du groupe ?
Les priorités à court terme sont le renforcement des positions en Italie et en Allemagne, ainsi que le développement en Espagne. En Asie, les marchés clés sont le Japon, la Chine et la Corée.
Le marché américain représente une étape stratégique que nous envisageons à partir de 2027
Quels sont les principaux risques identifiés pour le modèle du groupe ?
Comme toute entreprise, le groupe est exposé à différents types de risques.
Les risques liés à la réglementation des données restent limités car notre modèle a été conçu dès le départ pour respecter des standards élevés de protection
Un autre risque concerne les partenaires de distribution. Le groupe adopte une stratégie de distribution très sélective et choisit un nombre limité de partenaires par pays (comme Marionnaud, Beauty Success, Douglas, April…). Si l’un de ces partenaires venait à sous-performer, cela pourrait avoir un impact indirect sur les ventes.
Comme toute entreprise en croissance, le groupe peut également être exposé à des risques liés à l’environnement économique global, aux cycles de consommation ou à l’intégration d’acquisitions futures. Toutefois, ces risques sont considérés comme inhérents à toute activité économique et non spécifiques au modèle du groupe.
Comment la gouvernance évoluera-t-elle après l’introduction en Bourse ?
Après l’introduction en Bourse, la gouvernance du groupe a vocation à se renforcer encore davantage, même si elle est déjà présentée comme particulièrement structurée en amont de l’opération.
L’introduction en Bourse renforce une gouvernance déjà structurée autour de principes d’indépendance, de mixité et de transparence
L’un des premiers effets concrets de l’introduction en Bourse est la transformation juridique de la société. L’entreprise passe d’une SAS à une SA, ce qui implique une organisation plus encadrée et plus adaptée aux standards attendus d’une société cotée. Cette évolution entraîne la mise en place d’un conseil d’administration structuré, avec des règles plus strictes en matière de fonctionnement, de contrôle et de représentation.
Le groupe met en avant une gouvernance fondée sur des principes de mixité, d’indépendance et d’exigence. Cette gouvernance ne repose pas sur un cercle informel ou personnel, mais sur un cadre institutionnalisé, avec des administrateurs choisis pour leurs compétences, leur expérience et leur capacité à accompagner l’entreprise dans sa nouvelle phase de développement. Sont important la mixité sociale, le respect des équilibres au sein des organes de décision, l’indépendance des administrateurs et leur assiduité.
Le conseil d’administration continuera de s’étoffer afin d’accompagner le groupe dans sa nouvelle phase de développement
Le dispositif de gouvernance a également vocation à continuer de s’étoffer après l’introduction en Bourse. Deux administratrices indépendantes supplémentaires doivent rejoindre le conseil dès la prochaine assemblée générale. Cette arrivée s’inscrit dans une logique de renforcement progressif de l’indépendance et de la qualité de la gouvernance. Par ailleurs, la BPI a vocation à intégrer elle aussi le conseil d’administration. Cette présence est directement liée à l’accord conclu dans le cadre de l’opération. La BPI a sécurisé 38 % de l’opération et a exprimé son intention d’augmenter sa participation au capital au cours des douze à dix-huit mois suivants. Sa présence future au conseil d’administration traduit donc à la fois son engagement financier et son rôle d’accompagnement stratégique.
Au-delà de la seule composition du conseil, a été mise en place une architecture de gouvernance plus large, avec différents comités spécialisés, notamment un comité de rémunération et des comités stratégiques. L’objectif affiché est d’assurer une transparence forte dans les décisions, une supervision rigoureuse de la trajectoire du groupe et une conformité avec les attentes du marché.
Quid du devenir de l’actionnariat ?
Sur le plan de l’actionnariat, l’introduction en Bourse marque également une évolution importante.
L’ouverture du capital permet d’élargir notre base d’investisseurs tout en renforçant la crédibilité du groupe sur les marché
Cette évolution de l’actionnariat n’est toutefois pas conçue comme une remise en cause de la stabilité du pilotage de l’entreprise. Au contraire, tout notre discours vise à montrer que l’ouverture du capital s’accompagne d’un cadre de gouvernance plus robuste, plus institutionnalisé et plus crédible, afin de soutenir la stratégie de long terme du groupe.
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AVERTISSEMENT
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Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Imen Hazgui