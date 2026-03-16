Jean-Michel Karam

Publié le 16 Mars 2026

Quelle est la vision stratégique de la société et comment l’introduction en Bourse soutient-elle cette ambition ?



L’idée est de créer un écosystème complet qui dépasse la simple vente de produits de beauté pour proposer une approche globale, personnalisée et durable de la beauté et du bien-être

Le groupe se donne pour mission d’accompagner ses clients dans le temps, avec une vision qui s’inscrit dans la « beauty for longevity »

Vous indiquez que cette introduction en Bourse vise avant tout à soutenir la stratégie de croissance externe…



L’introduction en Bourse est avant tout un levier pour accélérer notre stratégie de croissance externe

Devenir une société cotée nous permet d’utiliser notre action comme monnaie d’échange pour réaliser plus facilement des acquisitions stratégiques

Quels sont les principaux moteurs de revenus du groupe et comment devraient-ils évoluer dans les prochaines années ?



Les abonnements constituent aujourd’hui le principal moteur de revenus du groupe et devraient rester au cœur de notre modèle

Notre objectif est de doubler notre chiffre d’affaires d’ici 2028 en combinant abonnements, produits, services et médias

Comment la société se différencie-t-elle durablement face aux grands groupes comme L’Oréal, Estée Lauder ou LVMH ?



Là où les grands groupes vendent principalement des produits, nous développons un modèle fondé sur la personnalisation et l’abonnement

Notre différence tient à l’intégration complète de la technologie, de la data et de l’expérience client au sein d’un même écosystème

Comment la data et l’intelligence artificielle sont-elles utilisées pour créer un avantage compétitif dans la beauté personnalisée ?



La data est au cœur de notre avantage compétitif : elle nous permet de comprendre précisément chaque client et d’adapter nos recommandations

Grâce à nos diagnostics et à nos objets connectés, nous pouvons personnaliser les produits, les routines et même la communication avec chaque utilisateur

Quel rôle joue l’acquisition de My Little Paris dans la stratégie du groupe ?



My Little Paris a apporté au groupe une dimension essentielle : le storytelling, le contenu et une communauté très engagée

Cette acquisition nous permet de combiner une puissance éditoriale avec notre technologie et notre expertise de la beauté personnalisée

Quelle est la trajectoire de rentabilité du groupe ?



Le groupe prévoit d’atteindre un EBITDA positif dès cette année

Notre rentabilité devrait progresser progressivement à mesure que la croissance et l’efficacité du modèle s’améliorent

Comment seront utilisés les 8 millions d’euros levés lors de l’introduction en Bourse ?



Quels marchés internationaux sont prioritaires pour le développement du groupe ?



Le marché américain représente une étape stratégique que nous envisageons à partir de 2027

Quels sont les principaux risques identifiés pour le modèle du groupe ?



Les risques liés à la réglementation des données restent limités car notre modèle a été conçu dès le départ pour respecter des standards élevés de protection

Comment la gouvernance évoluera-t-elle après l’introduction en Bourse ?



L’introduction en Bourse renforce une gouvernance déjà structurée autour de principes d’indépendance, de mixité et de transparence

Le conseil d’administration continuera de s’étoffer afin d’accompagner le groupe dans sa nouvelle phase de développement

Quid du devenir de l’actionnariat ?



L’ouverture du capital permet d’élargir notre base d’investisseurs tout en renforçant la crédibilité du groupe sur les marché

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