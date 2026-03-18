Sébastien Korchia

Publié le 18 Mars 2026

Le marché pétrolier est-il en train de basculer dans un choc d’offre durable, ou s’agit-il surtout d’une prime géopolitique temporaire liée au conflit Iran–États-Unis–Israël ?



Nous sommes à la fois face à un choc d’offre durable et à une prime géopolitique temporaire

Même si le conflit s’arrête, le retour à la normale ne sera pas immédiat

Justement, au-delà de la théorie, que disent les marchés de cette situation ?



Les marchés obligataires ne perçoivent plus la situation comme un simple épisode passager

Les taux signalent déjà le retour d’un risque inflationniste durable

À partir de quel niveau de prix du pétrole peut-on envisager un effet récessif sur la macroéconomie ?



ECe n’est pas seulement une question de niveau, mais surtout de durée

Une hausse brève peut être absorbée, une hausse prolongée devient récessive

Faut-il donc regarder davantage la durée que l’intensité du choc ?



La durée compte davantage que l’intensité ponctuelle

Ce sont les effets de second tour qui deviennent les plus dangereux

Peut-on aussi craindre des effets politiques au-delà des effets économiques ?



Une poussée d’inflation peut modifier les rapports de force politiques

Un choc énergétique peut finir par devenir un choc politique

L’effet est-il le même partout dans le monde, ou certaines régions sont-elles plus exposées que d’autres ?



L’effet n’est absolument pas homogène

Les pays les plus fragiles sont les premiers touchés

À partir de quelle durée la situation devient-elle vraiment critique ?



Au-delà d’un mois, la situation devient déjà très délicate

Peut-on préjuger de cette durée ?



Il existe néanmoins des contraintes politiques qui créent une borne implicite

Les États ont-ils les moyens de calmer le jeu, notamment en libérant leurs réserves stratégiques ?



Les réserves stratégiques n’arrivent pas instantanément sur le marché

Elles n’effacent pas le choc, elles en amortissent seulement les effets

Le régime de volatilité observé sur les marchés financiers doit-il inquiéter ?



Nous ne sommes pas encore dans une phase de panique véritable

La volatilité reflète un stress réel, mais pas une désorganisation générale

Observe-t-on aujourd’hui un véritable mouvement de « risk-off », c’est-à-dire une fuite généralisée hors du risque ?



Il ne s’agit pas d’un risk-off pur

Les investisseurs reconfigurent leurs expositions plus qu’ils ne fuient le marché

Dans ce type de configuration, peut-on déjà identifier des secteurs gagnants ?



Les thématiques évidentes sont souvent déjà dans les portefeuilles

Quand tout le monde est déjà positionné, l’acheteur marginal disparaît

Peut-on alors dire que certains secteurs qui paraissaient fragiles redeviennent paradoxalement attractifs ?



Le marché peut devenir contre-intuitif

Certaines technologies américaines redeviennent des valeurs refuge

Faut-il donc éviter de se précipiter sur les thématiques les plus évidentes ?



Les marchés anticipent bien avant que les évidences ne deviennent visibles

Le risque est d’acheter trop tard ce que le marché a déjà intégré

Peut-on identifier des perdants plus clairement que des gagnants ?



Les économies émergentes fragiles sont en première ligne

La consommation discrétionnaire est la première variable d’ajustement

Quel type de positionnement semble le plus adapté dans le contexte actuel ?



Il n’existe pas de liste miracle de valeurs

La liquidité redevient une solution simple mais robuste

Les banques centrales peuvent-elles encore soutenir les marchés dans une telle configuration ?



Nous sommes passés de “bad news is good news” à “bad news is bad news"

Les banques centrales sont désormais coincées face à un choc inflationniste

Faut-il avoir les yeux rivés uniquement sur l’actualité du conflit ?



Se focaliser uniquement sur le conflit est dangereux

D’autres risques continuent d’exister en arrière-plan

Justement dans le reste du paysage, vous avez à l’esprit un autre risque important, lié à la liquidité, au private equity et à la dette privée ?



Un train peut en cacher un autre

Le risque de liquidité dans le non coté est en train de réapparaître

En résumé, quel est le message central à retenir pour un investisseur ?



Il faut résister aux lectures trop simples

La durée du choc reste la clé de toute l’analyse

AVERTISSEMENT