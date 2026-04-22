Florent Delorme

Publié le 22 Avril 2026

Comment M&G a-t-il abordé la situation au Moyen-Orient depuis le début de la séquence ?



M&G a abordé la situation au Moyen-Orient de manière plutôt constructive depuis le début de la séquence

Qu'est-ce qui vous a permis de travailler sur ce scénario central ?



Une issue négociée demeure, à moyen terme, le scénario le plus crédible

Selon vous, du côté américain, plusieurs pressions s’exercent de manière assez nette. Lesquelles ?



L’administration Trump, et Donald Trump lui-même en particulier, apparaît relativement isolé sur cette question

Une troisième pression essentielle concerne l’inflation aux États-Unis. Cette dimension macroéconomique est déterminante

Qu’en est-il du côté iranien ?



La situation économique va nécessairement se tendre sous les effets conjugués de la crise militaire, des embargos et des sanctions

Comment les marchés interprètent-ils cette situation ?



Ce supplément d’inflation ne paraît pas de nature à faire dérailler l’ensemble de la planète financière

Comment expliquer la dichotomie observée entre les différents marchés ?



Un peu plus de pessimisme semble être intégré par le marché de la dette souveraine

Pourquoi les marchés actions résistent-ils dans ce contexte ?



Il est tout à fait possible d’envisager des taux un peu plus élevés tout en conservant des perspectives bénéficiaires solides

Qu’est-ce qui soutient concrètement ces perspectives ?



Le marché actions semble donner davantage de poids à la dynamique technologique qu’au simple repricing des taux

Le marché obligataire peut-il aussi traduire une inquiétude sur les fondamentaux souverains ?



Certains peuvent considérer que le marché obligataire souverain traduit aussi une inquiétude relative aux fondamentaux des États

Comment faut-il interpréter, à plus long terme, la question de la soutenabilité de la dette ?



Les problèmes de dette devraient se résoudre davantage par l’érosion monétaire que par le défaut

Votre scénario central à moyen terme implique-t-il à ce stade une inflation plus élevée, mais sans effets de second tour ?



Il semble difficile d’envisager un emballement durable de cette inflation

Dispose-t-on aujourd’hui d’une visibilité suffisante sur les trajectoires de la Fed et de la BCE ?



À ce stade, le marché valorise autour de deux à trois hausses de taux du côté de la Banque centrale européenne

La Fed ne devrait pas remonter ses taux

La BCE pourrait-elle malgré tout engager des hausses de taux ?



Beaucoup s’interrogent sur la pertinence de relever les taux pour contenir une inflation qui n’est pas liée à un excès de crédit ou à une surchauffe économique

L’historique de la BCE incite-t-il à ne pas écarter une hausse cette année ?



L’historique de la BCE invite clairement à ne pas exclure cette possibilité

Avez-vous modifié votre trajectoire d’allocation définie en début d’année ?



Les actions restent l’actif que l’on souhaite détenir, notamment parce que, dans un monde plus inflationniste, elles offrent une certaine capacité de protection contre l’inflation

Pourquoi le crédit d’entreprise est-il sous-pondéré dans cette allocation ?



Le crédit d’entreprise est plutôt sous-pondéré, principalement parce que les spreads se situent à des niveaux relativement faibles au regard de leurs moyennes historiques

Quelles alternatives recherchez-vous au sein de l’univers obligataire ?



L’une des pistes consiste à aller chercher de la diversification du côté de la dette émergente

Vous regardez également les maturités longues souveraines ?



Les rendements à 30 ans avoisinent les 5 % aux USA et au Royaume-Uni, ce qui constitue aussi une forme de diversification intéressante

Sur la partie actions, quelle allocation géographique et quelles thématiques privilégiez-vous ?



L’ensemble de la chaîne technologique asiatique nous semble offrir un réservoir de croissance particulièrement intéressant

Quelle est votre philosophie de gestion sur cette poche technologique ?



Nous veillons à sélectionner des entreprises dont les niveaux de valorisation restent raisonnables par rapport à leurs pairs

Qu’attendez-vous de la saison de résultats actuellement en cours ?



Nous n’avons pas d’inquiétude particulière sur les résultats qui vont être publiés

Pourquoi restez-vous confiants sur la dynamique bénéficiaire ?



Le fait que le prix du baril soit un peu plus élevé pendant quelques mois n’est pas de nature à remettre en cause cette dynamique

Êtes-vous donc alignés avec les prévisions bénéficiaires actuelles du marché ?



Nous sommes globalement alignés avec les prévisions bénéficiaires actuellement intégrées par le marché

Quelle est votre lecture du dollar et de l’or ?



Le dollar devrait se déprécier à nouveau après avoir temporairement joué son rôle de valeur refuge

L’or devrait repartir à la hausse

Comment analysez-vous le risque lié à la dette privée américaine ?



Il s’agit donc, selon nous, d’un problème très ciblé sectoriellement

Le sujet est-il avant tout un problème de défaut ou de liquidité ?



À ce stade, nous ne voyons pas se profiler de crise majeure de la dette privée

Quelle est votre position sur les small caps ?



Nous pensons qu’il est plus prudent de se positionner sur des large caps et des mid caps de taille significative

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