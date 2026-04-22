Yves Maillot

Publié le 22 Avril 2026

Comment décririez-vous votre positionnement dans l’environnement actuel de marché ?



La performance devient secondaire par rapport à la préservation du capital. La gestion du drawdown redevient centrale

Pourquoi la hausse du prix de l’énergie constitue-t-elle le principal facteur de risque ?



Un choc énergétique court est absorbable. Un choc durable devient systémique

Pourquoi les marchés actions et crédit semblent-ils relativement résilients ?



Les marchés intègrent majoritairement l’idée que cette hausse des prix de l’énergie ne sera pas durable

Comment interpréter les anticipations de croissance des bénéfices, qui restent élevées ?



Les chiffres sont effectivement impressionnants [...] mais ces données agrégées sont trompeuses

Pourquoi le marché obligataire reste-t-il plus prudent ?



Le marché obligataire intègre des risques que les marchés actions relativisent encore

Comment analysez-vous les mouvements de l’euro-dollar ?



L’euro-dollar évolue dans une large fourchette, généralement entre 1,05 et 1,20, avec un point d’équilibre autour de 1,15

Pourquoi la visibilité sur l’inflation reste-t-elle limitée ?



Nous sommes dans une configuration instable, avec des forces inflationnistes et déflationnistes qui coexistent

Le risque lié à la dette privée est-il préoccupant ?



Le risque existe donc, mais il semble aujourd’hui contenu. Le principal danger réside dans des effets de contagion en chaîne

Comment construisez-vous votre allocation dans ce contexte ?



La santé et certaines biotechnologies pourraient offrir des points d’entrée

Peut-on parler de bulle sur l’intelligence artificielle ?



Le véritable enjeu n’est pas la demande, mais la valorisation

Pourquoi restez-vous en retrait du secteur bancaire ?



Dans un univers d’investissement large, il est possible de trouver des opportunités plus lisibles

Quelle est votre conclusion sur la situation actuelle ?



Dans ce contexte, la discipline et la patience sont essentielles