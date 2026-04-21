Guillaume Lasserre

Publié le 27 Avril 2026

Quel regard portez-vous sur l’environnement actuel des marchés et sur son évolution récente ?



Globalement, l’environnement de marché correspond à ce qui était anticipé

D. Trump ne pouvait durablement soutenir une posture qui ferait décrocher fortement les marchés

Comment expliquez-vous le comportement récent des marchés actions ?



Le trou d’air observé a été essentiellement géopolitique ; il ne s’agissait pas d’un choc macroéconomique profond remettant en cause le cadre de croissance

Quel bilan faites-vous du crédit dans cet environnement ?



Le crédit a, lui aussi, plutôt bien résisté, et c’est un point marquant de la période

Pourquoi les taux sont-ils aujourd’hui un sujet de vigilance majeur ?



Les taux longs constituent probablement le point le plus sensible de la période actuelle

Cela pose un problème de construction de portefeuille

Quelle stratégie a été adoptée dans la baisse récente des marchés ?



Les actifs risqués conservent une logique d’investissement favorable

Comment ce biais positif sur les actions se traduit-il géographiquement ?



Nous n’avons pas aujourd’hui de biais très marqué en faveur d’une zone au détriment des autres

Existe-t-il des préférences sectorielles marquées, notamment aux États-Unis ?



On s’expose aux grandes valeurs technologiques, plateformes et grands groupes qui concentrent l’exposition à la thématique de l’intelligence artificielle

Pourquoi conserver cette exposition aux grandes valeurs technologiques malgré cette incertitude ?



Même s’il est difficile d’identifier les gagnants définitifs, il paraît risqué de rester à l’écart d’une tendance aussi structurante

Et en Europe, y a-t-il des thèmes de conviction plus clairs ?



La défense, les banques européennes et dans une moindre mesure l'automobile constituent des thèmes intéressants

Quelle est la vision sur les bénéfices des entreprises ?



On peut s’attendre à des progressions à deux chiffres de part et d’autre de l’Atlantique

Quel est le regard porté sur la saison actuelle des résultats ?



Les bonnes nouvelles sont extrêmement bien achetées, tandis que les mauvaises sont violemment sanctionnées

La diversification redevient cruciale

Quelle est la lecture sur la partie obligataire et sur la courbe des taux ?



Quel scénario est envisagé pour la Fed et la BCE ?



L’orientation générale reste celle d’un assouplissement, sous réserve que l’inflation soit maîtrisée

Quelle est la préférence en matière de crédit ?



Notre préférence va plutôt au crédit européen, aux obligations d'entreprises de bonne qualité de l'investment grade

Quel regard portez-vous sur le dollar ?



Le dollar reste un actif de protection important en portefeuille

Et l’or ou le franc suisse jouent-ils ce même rôle ?



Le franc suisse fait partie des actifs défensifs possibles, mais ne constitue pas à lui seul une solution pleinement satisfaisante

Que penser des inquiétudes autour du crédit privé américain ?



À court terme, la situation n’est pas jugée anormale

Le risque principal est-il donc davantage macroéconomique que financier ?



Le sujet important est de savoir si le choc financier reste contenu ou s’il devient macroéconomique

Y a-t-il un risque de contagion vers l’Europe ?



Quel est, au fond, le risque le plus important aujourd’hui ?



La stabilité de la politique américaine représente le risque le plus important aujourd'hui

Pourquoi les taux restent-ils une source aussi forte d’incertitude ?



Le marché obligataire indique qu’il n’exclut pas un scénario moins favorable

Quel est finalement le message central sur les marchés ?



Cela justifie, selon nous, de rester exposé aux actions, mais avec des protections en portefeuille et une vigilance particulière sur les taux et sur le profil de rendement ajusté au risque des classes d’actifs