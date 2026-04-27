Jérôme Serve

Publié le 27 Avril 2026

Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler qui est Viridien aujourd’hui ?



Viridien est le leader mondial des services sismiques.

Cette réduction progressive de la dette va-t-elle vous permettre d’opérer différemment ?



La question du désendettement est centrale dans notre stratégie

Quels sont les principaux leviers que vous actionnez pour atteindre cet objectif ?



Nos deux principaux leviers sont la poursuite du renforcement de nos parts de marché et, l’amélioration de notre efficacité opérationnelle

Pouvez-vous précisément présenter vos trois grands métiers ?



Le premier métier, qui constitue le joyau de Viridien, est l’imagerie du sous-sol

Le deuxième métier repose sur une bibliothèque d’images du sous-sol

Le troisième métier consiste à fabriquer les équipements utilisés lors des campagnes d’acquisition sismique

Avez-vous fixé des objectifs financiers précis en matière de chiffre d’affaires, d’EBITDA ou de cash-flow ?



Notre seul objectif financier pour 2026 porte sur le cash-flow net, pour lequel nous visons de réaliser 100 millions de dollars

Dans le détail, comment vos différents métiers contribuent-ils à cette dynamique ?



Nos différents métiers s'inscrivent dans dans un environnement de marché que nous jugeons de plus en plus porteur

Justement, comment analysez-vous aujourd’hui l’évolution du marché de l’énergie ?



On observe une prise de conscience beaucoup plus large : le pétrole et le gaz resteront indispensables sur le long terme

Nous estimons que notre activité est structurellement bien positionnée

Comment Viridien adapte-t-elle son portefeuille d’activités à la transition énergétique ?



Le premier domaine dans lequel nous nous développons est celui du bas carbone, au sens large

Le deuxième axe de diversification concerne le monitoring d’infrastructures

Le troisième axe repose sur notre capacité de calcul et notre compétence établie en optimisation de datacenters

Cette diversification représente désormais près de 10 % de notre chiffre d’affaires et dans la branche équipements, elle représente même presque 20 %

Quels investissements en recherche et développement prévoyez-vous pour renforcer vos capacités technologiques ?



Dans l’activité bibliothèque, nous consacrons environ 200 millions d’euros par an à l’acquisition de nouvelles images

Dans les deux autres divisions, nous investissons entre 5 % et 10 % du chiffre d’affaires

Pouvez-vous rappeler le niveau de votre chiffre d’affaires ?



Quels nouveaux marchés géographiques explorez-vous en 2026 ?



Nous n’avons pas de limites géographiques...

... sous réserve bien entendu des contraintes réglementaires, des sanctions internationales ou de certains risques monétaires

Envisagez-vous des partenariats stratégiques ou des acquisitions pour accélérer votre transformation ?



Dans le domaine du calcul haute performance nous avons étendu récemment notre partenariat de longue date avec Nvidia

Dans le domaine du stockage de carbone, nous avons noué un partenariat avec Baker Hughes

Votre cours de Bourse est en forte hausse. Quel regard portez-vous sur cette évolution ?



Le refinancement a vraiment permis de faire évoluer le point de vue de nombreux investisseurs et analystes, et de leur permettre de mieux comprendre ce qu’est réellement Viridien

Aujourd’hui, nous comptons à notre capital de grands fonds internationaux de premier plan

Pour autant, nous ne pensons pas que la valorisation actuelle reflète encore pleinement notre profil et notre potentiel

Pour conclure, souhaitez-vous ajouter un dernier mot ?



Viridien combine un leadership mondial, une forte capacité de génération de cash, une trajectoire de désendettement déjà bien engagée et des atouts technologiques différenciants

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