Pré-ouverture Wall Street attendue en baisse, prises de bénéfices en Europe avant de nouvelles données

publié le 11/03/2024

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en baisse lundi et les Bourses européennes reculent à mi-séance sur des prises de bénéfices, notamment dans les secteurs technologique et des ressources de base, et avant la publication de plusieurs indicateurs dans la semaine, dont l'inflation américaine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,18% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,24% à 8.008,54 vers 11h31 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,54% et à Londres, le FTSE 0,38%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,35%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,35%.

Les Bourses européennes ont commencé la semaine avec prudence après les récents records atteints par les indices, y compris le CAC 40, les investisseurs se détournant des actifs à risque avant l'inflation américaine mardi, et après qu'un rapport a montré vendredi dernier que, malgré la hausse inattendue du taux de chômage, les créations d'emplois aux Etats-Unis ont été plus fortes que prévu en février.

"Le solide rapport sur l'emploi américain de vendredi a renforcé le sentiment que le chiffre de l'inflation de demain sera un peu plus élevé et c'est une autre raison pour laquelle les actifs européens ont un peu reculé ce matin", a dit Ben Laidler, analyste chez eToro.

Les investisseurs examineront également cette semaine les chiffres de l'inflation britannique et de la production industrielle de la zone euro, pour obtenir de nouveaux indices sur l'évolution des pressions inflationnistes et sur le calendrier des réductions de taux d'intérêt, alors que plusieurs banquiers centraux ont récemment ouvert la voie à un assouplissement de leur politique monétaire.

Selon Peter Kazimir, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), l'institution de Francfort est de plus en plus confiante dans le ralentissement de l'inflation, mais elle devrait encore s'abstenir d'abaisser ses taux d'intérêt jusqu'en juin.

Les marchés prévoient en effet une première baisse des taux de la BCE en juin, suivie de trois autres d'ici décembre.

Au Royaume-Uni, UBS Global Research a repoussé lundi sa prévision de baisse des taux de la BoE de mai à août et dit désormais s'attendre à une réduction de 25 points de base en août, contre une première baisse auparavant attendue pour mai.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L5N3FP393]

Les contrats à terme signalent lundi une ouverture dans le rouge après le rapport mitigé sur l'emploi.

Boeing cède 1% en avant-Bourse après une information selon laquelle un Boeing 787-9 Dreamliner opéré par Latam Airlines a rencontré un "problème technique" en vol.

VALEURS EN EUROPE

L'indice des ressources de base, qui comprend des actifs sensibles au dollar et aux rendements obligataires, enregistre la plus forte baisse du Stoxx 600 et recule de 1,62% avant l'inflation américaine.

Le secteur technologique est pour sa part en repli de 1,29%, dans le sillage du Nasdaq et de la poursuite de prises de bénéfice sur Nvidia, et plombé également par la baisse de 6,5283% de l'action de BE Semiconductor Industries.

Aux valeurs, Sanofi prend 0,76% après des résultats cliniques positifs sur l'amlitelimab dans le traitement de la dermatite atopique. Le laboratoire profite également de la tendance positive sur les compartiments défensifs, notamment celui de la santé .SXDP (+0,25%).

Telecom Italia (TIM), dont l'action avait été affectée la semaine dernière par le manque de détails sur ses comptes financiers, s'est retourné en baisse et perd 3% après que l'opérateur a précisé que sa dette nette s'élèverait à environ 7,5 milliards d'euros d'ici la fin de l'année.

TAUX Les rendements obligatoires en zone euro sont stables lundi après avoir subi la semaine dernière leur plus forte baisse hebdomadaire depuis décembre, les commentaires des banquiers centraux ayant laissé la porte ouverte à une prochaine réduction des taux.

Le rendement du dix ans allemand ressort à 2,268%, et celui du taux à deux ans à 2,7555%.

Les marchés obligataires américains sont également stables, le rendement du taux à dix ans évoluant à 4,0807%, et celui à deux ans à 4,4983%.

CHANGES Le dollar, qui a chuté de plus de 1% la semaine dernière, est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grignote 0,02% à 1,0939 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent lundi, prolongeant les pertes de la semaine dernière en raison des inquiétudes sur le ralentissement de la demande en Chine, même si les risques géopolitiques liés au Moyen-Orient et à la Russie limitent la baisse.

Le Brent recule de 0,41% à 81,74 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,45% à 77,66 dollars CLc1.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 11 MARS

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)