Pré-clôture CAC40: bascule dans le rouge dans le sillage de Wall Street

publié le 12/04/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a basculé dans le rouge après la publication des premiers résultats des entreprises aux Etats-Unis et de statistiques. L'indice CAC40 se négocie désormais vers 8020 points, en baisse d'environ 0,1% après avoir gagné plus de 1% ce matin.

Récemment préoccupés par le réveil de l'inflation américaine, les investisseurs vont avoir l'occasion de revenir aux fondamentaux aujourd'hui avec l'ouverture de la saison des résultats du premier trimestre.Comme à l'accoutumée, ce sont les grands groupes bancaires américains JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo qui ont donné le coup d'envoi à l'heure du déjeuner.

Citigroup a dégagé un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 4,6 milliards un an plus tôt. Wells Fargo a publié un bénéfice net de 4,62 milliards de dollars, soit 1,20 dollar par action, un BPA en repli de plus de 2%. BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, a annoncé un bénéfice net ajusté en hausse de 23% en comparaison annuelle, à 1,47 milliard de dollars.

Ces publications donnent le pouls de la santé du secteur financier, mais fournissent aussi de précieux éléments de réflexion concernant la situation économique aux Etats-Unis, où les derniers indicateurs ont été solides.Après le début d'année spectaculaire signé par les Bourses mondiales, ces résultats permettent surtout de savoir si les valorisations jugées élevées des actions américaines sont justifiées.Selon des données FactSet, les résultats des entreprises cotées sur le S&P 500 devraient avoir progressé de 3,2% en moyenne d'un an sur l'autre, soit leur troisième trimestre consécutif de croissance.

Mais le ratio cours-bénéfices (PER) de l'indice S&P 500 ressort actuellement à 20,5x, un niveau très supérieur à sa moyenne de long terme de 17,7x.D'après les analystes, il faudra toutefois de solides résultats, et pas seulement de la part des géants technologiques, pour faire sortir les indices boursiers de leur fourchette de fluctuation actuelle.Si une amélioration des comptes des entreprises devait bel et bien se matérialiser, les actions devraient en profiter puisque cela justifierait une hausse des cours sur la base de ratios de valorisation inchangés.'Des annonces positives favoriseraient une reprise des actions', estime César Perez Ruiz, le responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.

'Une hausse de l'ensemble des secteurs renforcerait notre optimisme vis-à-vis des actions américaines', souligne le stratège.Mais l'ouverture de la saison des résultats ne fera pas complètement oublier l'inconnue de l'inflation et les investisseurs scrutent avec attention les indices des prix qui ont été publiés dans la matinée en France et en Allemagne.Sur un an, les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,3% en mars 2024, après un taux de 3% en février, selon l'Insee.L'inflation allemande a poursuivi son ralentissement au mois de mars, à la faveur d'un reflux des prix de l'alimentation et de l'énergie, montrent des données officielles publiées ce vendredi. L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé à un rythme annuel de 2,2% le mois dernier après avoir augmenté de 2,5% en février et de 2,9% en janvier.

L'agenda des indicateurs comprenait également cet après-midi les chiffres des prix à l'importation aux Etats-Unis, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.Les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en mars par rapport au mois précédent (+0,1% hors produits pétroliers), tandis que ceux à l'exportation se sont accrus de 0,3% (+0,4% hors denrées alimentaires), selon le Département du Travail.La confiance du consommateur américain s'est dégradée plus que prévu au mois d'avril, à en croire les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. L'indice de confiance s'est établi à 77,9 ce mois-ci, à comparer avec un chiffre de 79,4 chiffre en mars, alors que les économistes attendaient un recul plus limité, aux abords de 79.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com.

Tous droits réservés.