Ouverture L'Europe termine dans le rouge avec les taux, Wall Street recule à mi-séance

publié le 29/05/2024

par Augustin Turpin

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, tandis que Wall Street évoluait dans le rouge à mi-séance, la hausse des rendements obligataires, soutenue par les incertitudes sur le rythme attendu de l'assouplissement monétaire des grandes banques centrales, ayant plombé les échanges sur les marchés européens et américains.

À Paris, le CAC 40 a terminé sur une baisse de 1,52% à 7.935,03 points. Le Footsie britannique perd 0,85% et le Dax allemand 1,09%.

L'indice EuroStoxx 50 cède 1,27%, le FTSEurofirst 300 1% et le Stoxx 600 1,06%.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones abandonne 0,91%, le Standard & Poor's 500 0,65% et le Nasdaq Composite 0,46%.

Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint mercredi un sommet de six semaines, l'amélioration surprise de la confiance du consommateur aux Etats-Unis en mai ainsi que les commentaires du gouverneur de la Fed Neel Kashkari lors d'une interview, mardi, ayant entraîné une reprise du compartiment obligataire outre-Atlantique.

La diffusion des chiffres préliminaires des prix à la consommation en Allemagne n'ont pas rassuré, ceux-ci ayant révélé une hausse plus importante que prévue de l'inflation dans la première économie d'Europe, soutenant les rendements obligataires en zone euro.

En Europe, tous les grands indices boursiers ont clôturé dans le rouge, le CAC 40 faisant office de lanterne rouge sur les places du Vieux continent. Du point de vue sectoriel, le compartiment du pétrole et du gaz cède 0,56% malgré la hausse des prix du pétrole, celui des nouvelles technologies perd 1,26% et celui des "utilities" 1,9%.

Les traders évaluent la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'ici septembre à seulement 44%, selon le baromètre FedWatch de CME Group, tandis qu'en zone euro, si une première baisse est acquise pour le 6 juin, l'incertitude demeure au-delà de cette échéance.

VALEURS

Les titres liés aux nouvelles technologies comme Soitec (-3,2%), STMicroelectronics (-2,7%), Dassault Systèmes (-0,7%) ou encore Infineon (-3,2%) sont délaissés avec la hausse des taux.

Renault prend 3,2%, après avoir touché un plus haut depuis fin 2019, Goldman Sachs ayant relevé sa recommandation à "acheter" sur le constructeur automobile.

International Distributions Services (IDS) gagne 4,3%. La maison mère de Royal Mail s'apprête à recommander une offre ferme du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui détient déjà 27,6% du capital de la société, selon une source proche du dossier.

A WALL STREET

Les actions des groupes technologiques du secteur des crypto-monnaies et blockchain Coinbase Global, Riot Platforms, Marathon Digital et les actions cotées en bourse de Hut 8 Mining perdent entre 1,7% et 4,3%.

American Airlines plonge de 14,5% après que le groupe a réduit mardi sa prévision de bénéfice pour le trimestre en cours, Jefferies ayant par ailleurs abaissé sa recommandation sur le titre à "conserver" contre "acheter".

Conocophillips cède 4% et Marathon Oil progresse de 7,9%, le Financial Times ayant rapporté mercredi que les deux groupes sont en discussions avancées dans le cadre d'un projet d'acquisition entièrement en actions du second par le premier pour une valeur d'entreprise de 15 milliards de dollars.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation allemande calculée aux normes européennes a augmenté plus légèrement que prévu en mai, à 2,8%, selon les données préliminaires publiées par l'Office fédéral de la statistique.

CHANGES

Le dollar reste ferme, stimulé par la hausse des rendements américains, et avance (0,42%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,41% à 1,0810 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires en zone euro progressent et ont touché des records de six semaines après la publication de chiffres plus importants que prévu de l'inflation allemande.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a gagné 1,1 points de base (pb) à 2,6940%, le Treasury américain à même échéance gagnant 7,8 pb à 4,6197%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole repartent à la baisse, celui du Brent abandonnant 0,78% à 83,56 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,7% à 79,27 dollars.

