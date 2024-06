Fermeture CAC40: le rouge est de mise des deux côtés de l'Atlantique

publié le 04/06/2024

(CercleFinance.com) - Après avoir passé l'ensemble de la journée en territoire négatif, la bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,75%, à 7937 points, notamment pénalisée par TotalEnergies et Renault qui cèdent respectivement 2,4% et 2,3%. Outre-Atlantique, Wall Street s'est aussi drapée de rouge avec un Nasdaq et un S&P500 qui cèdent 0,4%, juste derrière le Dow Jones (-0,1%).

Notons que sur le compartiment obligataire, la détente des taux se poursuit avec de nouveau une baisse des rendements de -4,5Pts sur les Bunds et les OAT (à 2,538% et 3,026% respectivement pour l'échéance de 10 ans) puis de -4,5Pts sur les T-Bonds US (vers 4,354%, c'est la troisième séance consécutive de repli).Au chapitre économique, l'agenda était plutôt léger. Les commandes industrielles aux Etats-Unis sont ressorties à +0,7% en avril, tandis que le département du Travail a recensé 8,059 millions d'offres de travail en avril (les offres de mars ont été revues à la baisse, à 8,355 millions).

Ce matin, les marchés avaient pu prendre connaissance d'un reflux du chômage en Allemagne en mai laissant entrevoir un possible lent redémarrage de la croissance. Selon des données publiées mardi par l'Office fédéral du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé le mois dernier de 27.000 à environ 2,72 millions en données ajustées des variations saisonnières.Les marchés devraient rester prudents jusqu'à l'annonce, jeudi, des décisions de la BCE, qui seront suivies d'une conférence de presse très attendue de sa présidente Christine Lagarde.La réunion de deux jours de la BCE devrait se conclure par une baisse des taux directeurs de 25 points de base, les ramenant à 3,75% pour la facilité de dépôt.

Mais les investisseurs seront surtout attentifs à toute allusion concernant la future trajectoire des taux sachant que les pressions inflationnistes ne refluent que très graduellement sur le Vieux Continent... et les coûts salariaux devraient rester supérieurs à +4% en rythme annuel d'ici la fin de l'année.Certains stratèges s'attendent néanmoins à des mouvements limités de la part des indices au vu du discours habituellement prudent tenu par la BCE lorsqu'il s'agit d'aborder ses perspectives.'La réaction des marchés pourrait bien s'avérer sans grand relief, comme cela a été le cas à l'issue des précédents conseils des gouverneurs et l'annonce d'une baisse de 25 points risque bien d'être considérée comme un non-événement par les marchés', prédisent les analystes de Danske Bank.

Parallèlement aux décisions de la BCE, les intervenants suivront, vendredi, la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui leur fournira de nouveaux éléments de réflexion sur la conjoncture américaine.Sur le front du pétrole, le Brent Mer du Nord (-0,9% vers 77,4$) confirme son repli et s'enfonce sous 78$ pour la première fois depuis février malgré la prolongation, par l'Opep+, de son accord de limitation de la production.Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies annonce la signature de deux nouveaux contrats de livraison du gaz naturel liquéfié (GNL) à moyen et long terme en Asie, lui permettant de sécuriser des débouchés à moyen terme et de renforcer sa présence sur ces marchés.Crédit Agricole SA indique que sa filiale Indosuez Wealth Management, ayant obtenu les autorisations nécessaires, a finalisé l'acquisition de Degroof Petercam, dont elle devient actionnaire majoritaire (65% du capital) aux côtés de CLdN Cobelfret (près de 20%).

Sanofi fait part de données positives de l'étude de phase III IMROZ, évaluant son Sarclisa dans une utilisation expérimentale chez des patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, non éligibles à une transplantation. Enfin, Atos lâche plus de 14% à la clôture alors que Invest Securities a adopté une opinion 'vente' sur le titre avec un objectif de cours de 0,01 euro (soit la valeur nominale post restructuration) au regard des indications données, après une offre de restructuration financière de la part de OnePoint.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.