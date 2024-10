Fermeture CAC40: la prudence l'emporte, l'or à son plus haut

publié le 30/10/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur un repli de 1,1%, à 7428 points pénalisée par les contractions de Capgemini (-6,4%) , Pernod Ricard (-4,3%) ou encore Vivendi (-3,8%). Outre-Atlantique, la tendance est pourtant haussière avec un S&P500 et un Nasdaq s'arrogeant entre 0,1% et 0,2% ainsi qu'un Dow Jones qui progresse de 0,4%.

Dans un contexte d'incertitudes politiques à l'approche de l'élection américaine et des tensions géopolitique au Proche-Orient, en Ukraine et dans le détroit de Taïwan, l'or atteint un nouveau zénith vers 2.785$ l'once (+1,6%). La séance a été marquée par la parution de nombreuses statistiques. Ainsi, le PIB (produit intérieur brut) des Etats-Unis a augmenté à un rythme annualisé de 2,8% au troisième trimestre 2024, selon la première estimation du Département du Commerce, en léger ralentissement donc par rapport à celle de 3% du deuxième.

Il s'agit également du huitième trimestre sur les 9 derniers affichant une croissance supérieure à 2%'.Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE a été estimé à +1,5% en données brutes et à +2,2% hors alimentation et de l'énergie, des niveaux en baisses sensibles par rapport à ceux observés le trimestre précédent, de respectivement +2,5% et +2,8%.Autre chiffre très attendu, le secteur privé des Etats-Unis a créé 233.000 emplois en octobre (après 159.000 en septembre), son plus haut niveau depuis juillet 2023 et un chiffre plus de 2 fois supérieur aux attentes (115.

000), à en croire l'enquête mensuelle du cabinet de services aux entreprises ADP.C'est la plus forte accélération d'un mois sur l'autre depuis juillet 2023.'Même en tenant compte du contexte de reprise post-ouragans, la croissance de l'emploi s'est montrée forte en octobre. En cette fin d'année, les embauches aux États-Unis s'avèrent robustes et globalement résilientes', réagit Nela Richardson, économiste en chef d'ADP.Très attendu également, le taux d'inflation en Allemagne, (ou IPC) progresse de +2% par rapport à octobre 2023, contre 1,6% le mois précédent, selon l'estimation préliminaire de Destatis.

Les prix à la consommation auraient augmenté de 0,4% en séquentiel sur le mois qui s'achève par rapport à septembre 2024. Le taux d'inflation 'core' hors alimentation et énergie, souvent appelé inflation sous-jacente, s'établirait à 2,9% en rythme annuel en octobre, après 2,7% en septembre.Annoncée ce matin, la croissance du PIB français en volume accélère modérément au troisième trimestre 2024, selon l'Insee : il progresse ainsi de 0,4%, après +0,2% au deuxième trimestre, stimulé par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.Enfin, au troisième trimestre 2024, le PIB a augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE (grâce à la France et l'Italie), par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat, après des hausses de respectivement 0,2% et 0,3% au deuxième trimestre.

Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds se détendent néanmoins de -1,5Pt vers 4,26%. A l'inverse, le Bund de même échéance se tend de +3,7Pts à 2,37%.L'Euro, profite bien du différentiel de rendement en sa faveur avec un gain de +0,4% face au Dollar à 1,086$/E.Le baril de Brent reprend +1,8% à Londres, 72,6$.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Schneider Electric affiche un chiffre d'affaires en progression de 5,9% à 9,31 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2024, tiré par une croissance organique de 8%, un record pour cette période de l'année.Legrand a pris connaissance de la décision exécutoire de l'Autorité de la Concurrence condamnant Legrand au paiement d'une amende de 43 millions d'euros au titre de l'application de prix dérogés sur le marché français entre 2012 et 2015. Legrand réfute catégoriquement le grief retenu à son encontre et se réserve le droit de faire appel de cette décision.

Airbus fait savoir que Riyadh Air, la nouvelle compagnie aérienne internationale basée en Arabie Saoudite, lui a passé une commande ferme de 60 avions de la famille A321neo. Enfin, TotalEnergies annonce le démarrage de la production de la troisième phase de développement du champ de Mero, situé sur le bloc de Libra, à 180 kilomètres au large de Rio de Janeiro, au Brésil, dans le bassin pré-salifère de Santos.