Pré-ouverture Wall Street vue en baisse avant l'inflation US, l'Europe dans le rouge

publié le 13/11/2024

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mercredi et les Bourses européennes sont également orientées dans le rouge à mi-séance, les investisseurs se montrant prudents avant la publication des chiffres de l'inflation américaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,25% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,27% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,18% à 7.214,22 points vers 12h20 GMT après un repli mardi de 2,69%. À Francfort, le Dax recule de 0,08% et à Londres, le FTSE abandonne 0,14%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,30%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,14% et le Stoxx 600 0,36%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois d'octobre sera publié à 13h30 GMT et devrait offrir aux investisseurs des signes sur la trajectoire des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le consensus Reuters prévoit une stabilité en rythme mensuel aussi bien pour le CPI que pour le "core" CPI, à respectivement 0,2% et 0,3%.

Le marché table avec une probabilité de 66% sur une nouvelle baisse des coûts d'emprunt de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

Malgré la baisse attendue à l'ouverture de Wall Street, les marchés américains sont proches de leur niveau record, portés par les promesses de Donald Trump d'une dérégulation de l'économie et d'une baisse des impôts. Le S&P 500 a ainsi gagné environ 3,5% depuis la clôture du 5 novembre et s'achemine à ce stade vers un gain de plus de 25% depuis le début de l'année.

Une enquête de Bank of America (BofA) montre que les investisseurs dans le monde ont accru leur exposition aux actions américaines depuis la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, anticipant désormais une croissance plus élevée ainsi qu'une inflation plus forte.

En Europe, le programme politique et économique de Donald Trump fait en revanche peur alors que le milliardaire poursuit ses consultations pour les nominations dans sa future administration.

"Les récents choix de Trump pour les postes clés sont des faucons qui sont susceptibles de poursuivre la politique de l'Amérique d'abord. Cela suscite des inquiétudes quant à l'impact sur la croissance en Europe et en Chine", écrivent les analystes de Jefferies dans une note.

Les choix de Donald Trump laissent, de fait, augurer une guerre commerciale avec la Chine, ce qui affecterait les valeurs exportatrices européennes, comme le luxe dont l'indice sur le Stoxx (-0,20%) recule encore mercredi après avoir chuté la veille de 3,69%.

Les secteurs des nouvelles technologies (-1,07%) et de l'automobile (-1,18%) pèsent également, tandis que celui de l'énergie (+0,68%) offre un peu de soutien. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Spirit Airlines chute de 62,4% en avant-Bourse. Le transporteur aérien se prépare à se placer sous la protection de la loi sur les faillites après l'échec des négociations en vue d'une fusion avec Frontier Airlines, a rapporté mardi soir le Wall Street Journal.

Tesla avance de 2,6% après une baisse de 6,2% mardi alors que Donald Trump a annoncé que le patron du constructeur automobile, Elon Musk, dirigera le département de l'Efficacité gouvernementale aux Etats-Unis.

VALEURS EN EUROPE

Air Liquide prend 1,21%, Jefferies ayant relevé sa recommandation de "sous-performance" à "acheter". Siemens Energy s'envole de 13,2% à la faveur du relèvement de ses objectifs financiers à moyen-terme.

RWE bondit de 7,37%, le groupe allemand ayant annoncé un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 1,5 milliard d'euros.

Just Eat Takeaway grimpe de 15,73% après l'annonce d'un accord pour céder sa filiale américaine Grubhub à Wonder pour 650 millions de dollars.

TAUX Les rendements obligataires à court terme en zone montent mercredi après trois jours de baisse: le deux ans allemand prend près de quatre points de base, à 2,169%. Le dix ans avance de 3,5 points, à 2,386%.

Aux Etats-Unis, avant la publication des chiffres de l'inflation, le rendement des bons du Trésor à dix ans perd 1,7 point de base, à 4,4157% et celui à deux ans est stable, à 4,3488%.

CHANGES Le dollar américain a atteint mercredi un nouveau pic de six mois et demi face aux autres principales devises et le yen japonais est tombé à son plus bas niveau depuis juillet, en raison du "Trump trade".

Le billet vert abandonne 0,08% face à un panier de six devises, tandis que l'euro grignote 0,07% à 1,0630 dollar.

Le yen s'échange à 154,89 pour un dollar après avoir franchi la barre des 155 pour un dollar , le niveau le plus faible de la monnaie japonaise depuis le 30 juillet.

PÉTROLE

Les cours du pétrole montent mais restent mercredi proches de leur plus bas niveau depuis deux semaines, au lendemain d'une révision à la baisse des prévisions de l'Opep concernant la demande mondiale de brut en 2024 et 2025 et en raison des inquiétudes sur la demande en Chine.

Le Brent progresse de 0,40% à 72,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend de 0,35% à 68,37 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Indice des prix à la octobre +0,2% +0,2%

consommation (CPI)

- sur un an +2,6% +2,4%

USA 13h30 Indice des prix à la octobre +0,3% +0,3%

consommation sous-jacent

(CPI)

- sur un an +3,3% +3,3%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)