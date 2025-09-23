Pré-ouverture Wall Street vue en ordre dispersé après Powell, la défense limite les pertes en Europe

publié le 24/09/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes reculent mercredi à mi-séance, freinées par le ton jugé prudent de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed), sur l'évolution des taux, le compartiment de la défense offrant toutefois un peu de soutien avec la volte-face de Donald Trump sur la Russie.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture stable pour le Dow Jones (-0,02%), mais une hausse de 0,15% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,3% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,39% à 7.841,07 points vers 11h07 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,09% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,12%, le FTSEurofirst 300 perd 0,25% et le Stoxx 600 recule de 0,26%.

Les marchés d'actions réagissent négativement au ton prudent du président de la Fed, Jerome Powell, qui a déclaré mardi que la banque centrale américaine se trouvait dans une "situation difficile", citant notamment le défi de concilier le risque d'une inflation plus élevée que prévu et celui d'une faible croissance de l'emploi.

Les bourses européennes suivent ainsi la tendance de Wall Street la veille, qui a mis fin mardi à trois séances consécutives dans le vert, déçue par l'absence d'indications claires de la part de Jerome Powell, ce dont les investisseurs ont profité pour prendre leurs bénéfices.

Les remarques du patron de la banque centrale interviennent à un moment où des opinions divergentes émergent au sein de l'institution quant à l'évolution appropriée des taux d'intérêt, même si les marchés anticipent des baisses de taux d'un quart de point lors de chacune des deux dernières réunions de politique monétaire prévues cette année.

Mercredi, la baisse des actions en Europe est toutefois limitée par les gains du secteur de la défense, aidé par le changement de ton du président américain Donald Trump, qui estime désormais que l'Ukraine peut reconquérir tout le territoire gagné par la Russie.

Le programme macroéconomique de la journée est plutôt légère. En Allemagne, une enquête de l'institut Ifo a montré mercredi que le moral des entrepreneurs s'est détérioré de manière inattendue en septembre.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

L'indice des entreprises de l'aérospatiale et de la défense prend 1,18% après les propos de Trump sur l'Ukraine, avec notamment le groupe suédois Saab qui progresse de 4,5%, également porté par une information selon laquelle l'Allemagne envisage un achat de son avion de surveillance Global Eye. Hensoldt, qui fournit des systèmes de capteurs pour l'Eurofighter, grimpe de 4,2%

À Paris, les groupes français Thales et Dassault Aviation sont en hausse respectivement de 0,96% et 0,97%.

Forvia et Valeo reculent d'environ 4%, dans un contexte morose pour l'industrie automobile, avec des avertissements sur résultats de plusieurs grands constructeurs européens, tels que Volkswagen, et l'arrêt temporaire des chaînes de montage de plusieurs usines de Stellantis en Europe.

Bouygues prend 1,2% après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondération".

JD Sports, qui a fait état mercredi d'une baisse de 13,5% de son bénéfice au premier semestre en raison de la faiblesse du marché américain, perd 1,4%.

The Beach chute de plus de 15%, le spécialiste britannique du voyage ayant annoncé anticiper un bénéfice annuel inférieur aux attentes du marché, tandis que son concurrent Saga bondit de 4,8% après avoir assuré que ses réservations de voyages pour le second semestre de l'année étaient solides.

TAUX

Le marché obligataire est plutôt calme dans la zone euro mercredi, le rendement du Bund allemand à dix ans reculant légèrement à 2,7457%, tandis que celui de son homologue à deux ans est stable à 2,0245%.

Aux Etats-Unis, les rendements sont également quasi inchangés, les investisseurs analysant les propos de Jerome Powell.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 0,4 point de base à 4,1138%. Le deux ans est presque inchangé à 3,5694%.

CHANGES

Après être tombé la veille à un creux de près d'une semaine, le dollar américain s'apprécie mercredi alors que le président de la Fed a adopté un ton plutôt prudent quant à un nouvel assouplissement monétaire.

Le billet vert avance de 0,43% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,51% à 1,1755 dollar.

La livre sterling perd quant à elle 0,39% face à la monnaie américaine.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse pour la deuxième séance consécutive, des données montrant un recul des stocks de brut américains la semaine dernière, ce qui renforce le sentiment d'un resserrement de l'offre dans un contexte marqué par les problèmes d'exportation au Kurdistan et au Venezuela et les perturbations de l'approvisionnement russe.

Le Brent recule de 1,14% à 68,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,2% à 64,17 dollars.

Des drones ukrainiens ont attaqué à nouveau un important complexe pétrochimique russe, cette fois celui de Salavat, l'un des plus grands du pays, selon le gouverneur local.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 24 SEPTEMBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)