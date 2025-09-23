Ouverture Wall Street ouvre en hausse prudente, Powell tempère l'enthousiasme

publié le 24/09/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, alors que les investisseurs continuent d'analyser les propos prudents du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, sur l'évolution des taux, et avant la publication de nouvelles données sur l'économie américaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 87,52 points, soit 0,19%, à 46.380,30 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,20% à 6.670,02 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,35%, soit 79,58 points, à 22.653,05 points.

Wall Street évolue en petite hausse à l'ouverture après une clôture dans le rouge la veille, les commentaires récents des responsables de la Fed, y compris ceux de son président, ayant suscité une certaine méfiance et mis en lumière les divergences au sein de l'institution quant à la politique monétaire que la banque centrale doit mener pour protéger le marché du travail sans compromettre la lutte contre l'inflation.

Jerome Powell a reconnu mardi que la Fed américaine se trouvait dans une "situation difficile" pour concilier les risques, mais il s'est abstenu de prendre parti dans le débat qui oppose les membres de l'institution, certains préconisant des réductions plus agressives pour soutenir le marché de l'emploi, tandis que d'autres appellent à la modération afin d'éviter une reprise de l'inflation.

Après la réduction très attendue de 25 points de base décidée par la Fed la semaine dernière, les investisseurs espèrent surtout de nouvelles baisses cette année afin de maintenir la reprise, et notamment des réductions d'un quart de point lors de chacune des deux dernières réunions de politique monétaire prévues cette année.

"Le parti pris est tellement marqué en faveur d'une politique ultra accommodante que toute lacune dans les commentaires peut provoquer une fluctuation du sentiment", souligne dans une note Daniela Sabin Hathorn, analyste chez Capital.com.

La publication vendredi de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, devrait contribuer à façonner les anticipations des traders.

Les chiffres définitifs du PIB américain au deuxième trimestre, prévus jeudi, et les données sur le marché immobilier attendues mercredi peu après l'ouverture pourraient également faire réagir les marchés.

Aux valeurs, le fabricant de puces Micron recule de 2,2% dans les premiers échanges après la publication de ses résultats trimestriels.

L'action Alibaba cotée à New York avance de plus de 8% après que le géant chinois du commerce électronique a annoncé mercredi un partenariat avec Nvidia, des projets d'expansion de ses centres de données et le lancement de son plus grand modèle de langage d'intelligence artificielle.

L'action Oracle cède 1,3% après que l'agence Bloomberg a rapporté que le groupe cherchait à lever 15 milliards de dollars grâce à la vente d'obligations d'entreprise.

Lithium Americas s'envole de plus de 86%, Reuters ayant rapporté que l'administration américaine envisage de prendre une participation au capital de l'entreprise pouvant aller jusqu'à 10%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)