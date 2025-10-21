Pré-ouverture CAC 40: une sérénité étrange continue de régner sur le marché

publié le 22/10/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait amorcer un début de consolidation mercredi matin après ses plus hauts historiques inscrits la veille, alors que les investisseurs se préparent à accueillir une nouvelle série de publications de résultats de part et d'autre de l'Atlantique.

A 8h05, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - perd 49,5 points 8228 points, laissant entrevoir une ouverture prudente après sa récente séquence haussière, qui lui a permis de s'adjuger près de 5% depuis le début du mois d'octobre.Le marché parisien avait conclu la séance de mardi sur un gain de plus de 0,6% qui l'a propulsé vers un niveau de clôture encore jamais atteint, au-delà de 8258,8 points, suite à l'inscription dans le courant de l'après-midi d'un record 'intraday' à plus de 8271 points.

La sérénité actuellement affichée par les investisseurs peut avoir de quoi surprendre, les investisseurs témoignant d'un appétit réel pour les actifs risqués en dépit des nombreuses menaces qui pèsent sur l'économie mondiale, et qui ont loin d'avoir disparu.Le regain d'attrait constaté sur les marchés d'actions s'explique par l'espoir d'un apaisement commercial entre les Etats-Unis et la Chine et par la perspective d'une politique monétaire plus accommodante aux Etats-Unis, des éléments qui ont contribué à faire monter lentement mais sûrement des marchés affichant une attitude plutôt tranquille.

Le récent sursaut de la volatilité, qui s'est accompagné d'une envolée de l'or et d'un regain d'intérêt pour les obligations, indique toutefois que le climat n'a rien d'idyllique.Non seulement le 'shutdown' se poursuit aux Etats-Unis, mais les inquiétudes pour la croissance restent par ailleurs bien présentes, tout particulièrement dans la zone euro où les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) attendus vendredi pourraient bien montrer que l'activité continue de tourner au ralenti.Mais le bon démarrage de la saison des comptes trimestriels des entreprises, qui a gagné en intensité ces derniers jours, n'est pas venu faire dérailler la trajectoire ascendante des indices boursiers mondiaux, qui évoluent quasiment tous à des pics historiques.

Porté par les bons résultats de 3M et Coca-Cola, le Dow Jones a établi hier un nouveau record historique, tandis que l'indice paneuropéen Euro STOXX continue d'évoluer à son zénith.Mais la pluie de résultats qui se profile à l'horizon pourrait se faire plus menaçante, avec notamment les publications des géants technologiques Alphabet, Apple, Meta et Microsoft, toutes attendues la semaine prochaine.Les gérants attendent de savoir si les résultats des 'Sept Magnifiques' justifient leurs valorisations particulièrement tendues. Dans ce contexte, la sanction en cas de résultats ou de prévisions inférieurs aux attentes pourrait être sévère.Netflix chute ainsi de plus de 6% en transactions après-Bourse dans le sillage de résultats trimestriels imoins bons que prévu, ce qui montre bien que le secteur de la tech reste sous surveillance, tout comme celui des banques après les signaux préoccupants qui ont récemment émergé aux Etats-Unis (établissements régionaux) comme en Europe (BNP Paribas).

'La principale préoccupation sur les marchés boursiers demeure le niveau de valorisation', souligne Chris Iggo, le directeur des investissements d'AXA IM.'Dans une situation où les préoccupations sur les niveaux de valorisation sont largement partagées, il ne faut pas grand-chose pour convaincre les investisseurs de réduire leur appétence au risque', ajoute-t-il.'Une augmentation saisonnière de la volatilité au cours des prochaines semaines est un scénario à sérieusement envisager', prévient le gérant.En attendant, et en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan aux Etats-Unis du fait de la fermeture des administrations américaines, un optimisme prudent demeure, un état d'esprit qui ne semble pas avoir été remis en cause par les dernières publications de résultats d'Hermès, L'Oréal ou Vivendi, ou encore celle d'Unicredit en Italie.Outre-Atlantique, les comptes d'AT&T seront surveillés avant l'ouverture de Wall Street, mais ce sont surtout les performances de Tesla et d'IBM, attendues dans la soirée, qui capteront l'attention du marché.

