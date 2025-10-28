Pré-clôture CAC40 : figé sous 8.220

publié le 28/10/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris (-0,2%) reste ancré dans la même fourchette de cours que la veille (8.220/8.230) et avec une volatilité tout aussi éteinte de -0,1 à -0,3%.Le CAC40 est soutenue par Capgemini (+2%) et Edenred (+3,5%) mais pénalisée par BNP Paribas (4% après des résultats décevants) et Vinci (-2%).

Le reste des indices européens n'est pas plus inspiré avec +0,1%% environ sur le DAX40 et -0,1% sur l'Euro-Stoxx50.Une fois de plus, les valeurs libellées en Euro ne bénéficient pas l'euphorie des valeurs technos américaines (achats centrés sur les GAFAM) qui propulsent les 3 principaux indices US vers de nouveaux records : le S&P500 teste les 6.

900, le Dow Jones les 47.800, le Nasdaq les 25.900, dans le sillage de Microsoft qui prend +2,3% après avoir conclu un accord qui permet à OpenAI de se restructurer en société 'd'utilité publique', dont Microsoft détiendra 27%Apple de son côté est la seconde valeur de l'histoire à franchir la barre des 4 000 milliards de dollars de capitalisation, soutenu par le succès de l'i-Phone-17.

Les investisseurs, en Europe comme aux Etats-Unis, semblent retenir les souffle alors que la Fed entame aujourd'hui une réunion de deux jours qui devrait déboucher demain soir sur une baisse de taux d'un quart de point, la deuxième de l'année après celle annoncée le 18 septembre.En l'absence de données économiques pour cause de 'shutdown' à Washington, le scénario dominant est que la Fed assouplira sa politique monétaire en raison de l'affaiblissement du marché du travail, une menace qu'elle juge plus sérieuse que la persistance de l'inflation à des niveaux relativement élevés, c'est-à-dire autour de 3%.

'Le communiqué post-réunion devrait rester très proche de celui de septembre', prédit Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments.'Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell présentera probablement cette baisse comme une mesure de prudence, sans donner d'indication sur la décision de décembre', prévient-il.D'après l'outil FedWatch du CME, les traders des futures de taux courts évaluent à 95% la probabilité que la Fed réduise encore son taux d'intervention au mois de décembre.Après les récentes tensions sur le marché monétaire, les intervenants scruteront également les commentaires de Jerome Powell, son président, pour déterminer si la fin du resserrement quantitatif de la banque centrale se profile.

Dans le dossier commercial, les investisseurs attendent de nouveaux indices sur l'évolution des discussions entre les Etats-Unis et la Chine, à deux jours de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois.Leur optimisme sur la question s'était largement renforcé hier à la suite de déclarations des délégations des deux premières puissances économiques (notamment de Scott Bessent) qui avaient évoqué la réalisation de progrès dans l'optique de la signature prochaine d'un accord commercial.L'agenda des résultats s'annonce relativement mince aujourd'hui aux Etats-Unis en attendant la déferlante de publications des géants de la 'tech' dans les 48H à venir, mais plusieurs ténors européens de la cote, du calibre d'Air Liquide, BNP Paribas, Capgemini, Danone, HSBC et KPN ont dévoilé leurs comptes ce matin.

Sur le plan macroéconomique, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board sera surveillé avec attention après plus de trois semaines de silence statistique dû à la fermeture des administrations.Sur le marché des changes, l'euro grappille 0,2% face au billet vert, à 1,165 USD.Le marché pétrolier marque une pause après sa poussée de fièvre des dernières séances, le Brent lâche 2%, autour de 64USD le baril (le WTI -2% vers 60$), malgré la décision de Donald Trump de sanctionner les grandes compagnies pétrolières russes (ce qui raréfie l'or noir sur les marchés autorisés) en raison de l'absence de progrès sur le processus de paix en Ukraine.Sur le compartiment obligataire, le rendement du '10 ans' US recule de -1Pt symbolique vers 3,985%, en zone Euro, le Bund allemand à dix ans reste figé vers 2,518%, ainsi que l'OAT de même échéance à 3,418%.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Capgemini fait part d'une mise à jour de ses objectifs financiers pour 2025, visant désormais une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre +2 et +2,5% (contre -1 et +1% précédemment). Le groupe indique avoir réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 5,39 milliards d'euros, en hausse de +0,3% sur un an en données publiées et de +2,9% à taux de change constants.BNP Paribas a présenté un bénéfice légèrement inférieur aux attentes au titre du troisième trimestre, une contre-performance qui n'empêchait pas le groupe bancaire de confirmer son objectif de résultat pour l'exercice 2025. Le résultat net de la première banque française a progressé de 6% à 3,04 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, là où le consensus anticipait plutôt un profit de l'ordre de 3,09 milliards.Danone annonce un chiffre d'affaires de près de 6,88 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2025, en croissance de +4,8% en données comparables, grâce à une hausse de +3,2% du volume/mix et un effet prix de +1,6%.

Le groupe confirme ses objectifs 2025, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3 et +5%, et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.Air Liquide affiche un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2025, en hausse de 1,9% en comparable (-2,4% en publié, reflétant un effet de change négatif et la baisse des prix de l'énergie dont les variations sont répercutées aux clients). Air Liquide se dit très confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à taux de change constant en 2025.Enfin, TotalEnergies indique que son consortium avec le développeur saoudien Aljomaih Energy & Water (AEW) s'est vu attribuer la licence pour développer, construire et opérer une centrale solaire de 400 mégawatts (MW) à As Sufun, en Arabie saoudite.