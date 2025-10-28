Fermeture Wall Street enregistre de nouveaux records de clôture

publié le 28/10/2025

par Caroline Valetkevitch

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi alors que les investisseurs se montraient optimistes quant aux résultats d'entreprise attendus cette semaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,34%, ou 161,78 points, à 47.706,37 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 15,73 points, soit 0,23% à 6.890,89 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 190,04 points, soit 0,80% à 23.827,493 points.

Nvidia a progressé après que son directeur général, Jensen Huang, a annoncé que l'entreprise construirait sept superordinateurs pour le département américain de l'Energie et que le groupe avait enregistré pour 500 milliards de dollars de commandes de puces d'intelligence artificielles (IA).

Microsoft avancé également après que le groupe a déclaré avoir conclu un accord avec OpenAI pour permettre au développeur de ChatGPT de se restructurer en société d'utilité publique, la valorisant à 500 milliards de dollars.

Les investisseurs attendent cette semaine la publication des résultats d'entreprises comme, Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta Platforms. Ils examineront notamment avec intérêt les détails concernant leurs dépenses en matière d'IA.

"La dynamique engagée et les bénéfices poussent le marché à la hausse", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York. Il a ajouté qu'il y avait également "un certain enthousiasme autour du voyage (du président américain Donald) Trump en Asie".

"Les bénéfices ont été bons", a dit Peter Cardillo. "Bien sûr, nous attendons les grandes valeurs technologiques."

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait annoncer cette semaine une baisse de ses taux d'intérêt.

Les investisseurs seront impatients d'obtenir des détails sur les perspectives en matière de taux, d'autant plus que le gouvernement américain est paralysé depuis près d'un mois par un "shutdown", ce qui retarde la publication de données économiques cruciales.

(Avec Johann M Cherian et Twesha Dikshit; version française Camille Raynaud)