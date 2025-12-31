Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert avec les majors pétrolières après le raid US au Venezuela

publié le 05/01/2026

par Mara Vilcu et Augustin Turpin

5 janvier (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi, soutenue par le bond attendu des valeurs pétrolières américaines après la spectaculaire capture par les Etats-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street presque stable (+0,05%) pour le Dow Jones, en hausse ?de 0,3% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,72% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,06% à 8.199,98 points vers 11h43 GMT . À Francfort, le Dax avance de 0,68% et à Londres, le FTSE 100 de 0,11%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,40%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,71% et le Stoxx 600 0,36%.

La réaction des marchés d'actions face à l'opération militaire ?des Etats-Unis sur le Venezuela, qui constitue la plus spectaculaire en Amérique latine depuis l'invasion du Panama il y a 37 ans, reste modérée mais certains investisseurs soulignent que les risques géopolitiques sont peut-être sous-estimés alors que Donald Trump a menacé de s'en prendre à d'autres pays.

"La destitution du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis n'aura probablement pas de ?conséquences économiques significatives à court terme pour l'économie mondiale", souligne Neil Shearing, chef économiste chez Capital Economics. "Mais ses répercussions politiques et géopolitiques se feront sentir".

Les nouveaux développements au Venezuela ?s'ajoutent à un début d'année déjà chargé alors que les investisseurs attendent une décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douane du président Donald Trump, ainsi que son choix pour le poste de président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Par ailleurs, la saison des résultats des entreprises américaines commence ?la semaine prochaine, avec les grandes banques de Wall Street.

Lundi, les investisseurs ?attendent aux Etats-Unis la publication de l'indice ISM de l'activité manufacturière en décembre. Les regards seront aussi tournés vers le rapport officiel ?sur l'emploi, prévu vendredi, qui pourrait donner de nouveaux indices sur l'évolution de la conjoncture et la trajectoire des taux directeurs.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les valeurs du secteur pétrolier bondissent en avant-Bourse, les investisseurs pariant sur une ouverture des gisements vénézuéliens aux groupes américains après l'intervention de Washington à Caracas.

Chevron grimpe de 7,3% avant la cloche, Halliburton de 7,5% et Exxon Mobil de 3,4%.

VALEURS ?EN EUROPE

Le fabricant français de drones sous-marins Exail bondit de près de 12% en tête du SBF 120, porté par une commande de 40 millions d'euros.

L'action Alstom a touché son plus haut niveau depuis juillet 2023 et prend 2,5%, soutenue elle aussi par l'annonce de plusieurs contrats d'une valeur totale de 2,5 milliards d'euros.

Les valeurs européennes de la défense sont à un pic de deux mois ?après l'offensive américaine au Venezuela: Hensoldt, Rheinmetall et Renk prennent de 6% à 7%.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd 2,0 points de base (pb) ?à 4,1691%, après une hausse de plus de quatre points vendredi, en attendant le rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis.

Le Treasuries à ?deux ans perd 1,8 pb à 3,4590%.

Le Bund ?allemand à dix ans perd 1,5 pb à 2,8840%. Le deux ans perd 4,0 pb à 2,1304%.

CHANGES

Le dollar entame sa première semaine de cotation complète pour 2026 par une forte hausse et a ?touché un sommet de trois semaines et demi face à l'euro et des pics de deux semaines ?face au yen, au franc suisse et au dollar canadien.

Les cambistes ont choisi de largement ignorer le raid américain du week-end au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro, se concentrant plutôt sur une série d'indicateurs macroéconomiques américains attendus cette semaine et qui pourraient être cruciaux pour la politique de la Fed.

Le billet vert prend 0,19% face à un panier de devises de référence.

L'euro recule de 0,29%, à 1,1684 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier rebondit, entre anticipation d'une surabondance de l'offre dans le monde et inquiétudes liées aux perturbations sur l'approvisionnement après la capture de Nicolas Maduro.

Par ailleurs, l'Opep+ a maintenu sa production de ?pétrole stable malgré des tensions entre ses membres, tandis que Donald Trump a affirmé que l'embargo américain sur le pétrole vénézuélien restait pleinement en vigueur.

Le Brent progresse de 0,51% à 61,07 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,66% à 57,7 dollars.

MÉTAUX

Le cours de l'or grimpe lundi et les autres métaux précieux sont également en forte hausse, après la capture par les Etats-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro, ce qui exacerbe les tensions géopolitiques et stimule la demande vers les actifs refuge.

L'or au comptant progresse de 2,1% à 4.420,96 dollars l'once, son plus haut niveau en une semaine. Il avait atteint le niveau record de 4.549,71 dollars le 26 décembre 2025.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 15h00 Indice ISM manufacturier décembre 52,4 52,6

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé ?par Mara Vilcu et Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)