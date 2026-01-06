Pré-clôture CAC40 : tutoie ses sommets, dépasse W-Street et l'E-Stoxx50

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris va finir en beauté ( 0,5% à 8.250) une séance qui avait commencé en demi-teinte (sous-performance par rapport aux autres places européennes et notamment asiatiques avec le Nikkei qui prend 3% puis 1,3% en 48H, nouveau record absolu à la clé) mais s'est retourné à la hausse avant la réouverture de Wall Street.

L'Euro-Stoxx50 et le DAX qui se contentent de 0,2 à 0,25%... et c'est Bruxelles qui brille avec 1,5%, et Milan ferme la marche avec 0,00%.Le CAC40 reste pénalisé par Legrand (-2,3%), Dassault Systèmes (-2,5%) ou encore Capgemini et St Gobain (-2%).Wall Street continue d'afficher sa confiance après l'intervention surprise des États-Unis à Caracas, qui a conduit à la chute et à la déportation du président vénézuélien : le Dow Jones bat un nouveau record à 49.

200, le S&P500 est parti pour un nouveau record de clôture, au-delà des 6.930 (plus que 1% avant d'atteindre les 7.000), le Nasdaq-100 gagne 0,4% à 25.500.Ce matin, les experts de la banque Mirabaud évoquent cette séquence géopolitique vénézuélienne comme "un signal stratégique structurant"."Elle s'inscrit dans une reconfiguration plus large de la politique étrangère américaine, marquée par un recentrage géographique, une hiérarchisation plus stricte des priorités et un recours assumé aux rapports de force lorsque des intérêts jugés vitaux sont en jeu.

"Après la sidération liée à cette intervention, les Européens s'inquiètent des visées expansionnistes de Donald Trump sur le Groenland. Le Danemark a d'ores et déjà prévenu que si les États-Unis s'attaquaient à un pays de l'OTAN, ils signeraient en même temps la fin de l'Alliance. Un coût politique qui pourrait être difficile à supporter par Washington... espèrent les Européens.Mais Trump tient t'il tellement à l'OTAN qu'il a beaucoup critiqué avant de revenir dans le Bureau Ovale ?Et dans quelle mesure les Etats Unis ont-ils la capacité de contrôler la production pétrolière vénézuélienne sans présence militaire, ce qui créerait un précédent depuis l'épisode douloureux de l'Irak (une intervention difficile à justifier au regard du droit international).

En attendant des avancées sur ces dossiers, les investisseurs ont pu prendre connaissance cet après-midi des PMI aux Etats Unis (52,7 contre 54,2 en novembre) : "L'activité des entreprises a continué de croître en décembre, clôturant un autre trimestre de croissance robuste, mais la résilience de l'économie américaine montre des signes de fissures. Les nouvelles commandes passées auprès des prestataires de services ont enregistré leur plus faible progression en 20 mois ce qui, accompagné de la première baisse des commandes industrielles depuis un an, indique un affaiblissement généralisé de la croissance de la demande", a expliqué Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence. En outre, le PMI Composite aux Etats-Unis sur ce mois reste quasiment en ligne avec le consensus : 53.

"Les taux de croissance ont ralenti tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services. Seule une hausse marginale des volumes de nouvelles commandes a été enregistrée, la plus faible en 20 mois, tandis que l'emploi n'a progressé que très légèrement. La confiance en l'avenir est en baisse par rapport à novembre. Parallèlement, les pressions sur les prix se sont intensifiées, l'inflation des coûts atteignant son plus haut niveau depuis mai dernier. Les prix de vente ont augmenté de manière marquée en réponse", souligne S&P Global dans sa note d'analyse.Il y avait aussi ce matin plusieurs statistiques concernant le Vieux Continent : l'activité du secteur privé français marque le pas, passant de 50,4 en novembre à 50 en décembre.Par ailleurs, sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,8% en décembre 2025, marquant ainsi un léger ralentissement après le taux annuel de 0,9% observé en novembre, d'après l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite de S&P Global, qui prend en compte le secteur manufacturier et celui des services, est ressorti à 51,3 en décembre, contre 52,4 en novembre. Il était attendu à 51,5. Le PMI des services est passé de 53,1 à 52,7, contre un consensus de 52,6.En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,5 en décembre contre 52,8 en novembre. Il était attendu à 51,9. Le PMI des services est passé de 53,6 à 52,4 contre un consensus de 52,6.Sur le compartiment obligataire, le rendement du Bund à 10 ans se détend de -2,6Pts à 2,846%, celui de l'OAT de même échéance est à 3,56% (-2Pts).Les taux se dégradent en revanche aux Etats Unis avec 2,8Pts à 4,196%, 2,6Pts sur le "30 ans" à 4,880%.À Londres, le baril de Brent évolue à 61,5 USD ( -0,5%). L'euro est stable face au billet vert, autour de 1,171 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Carrefour annonce son entrée sur le marché éthiopien grâce à un accord de franchise avec Queens Supermarket PLC, filiale de Midroc Investment Group, concrétisant ainsi ses objectifs d'expansion internationale.

Airbus a annoncé mardi que la compagnie taïwanaise Starlux avait réceptionné le premier des 18 appareils A350-1000 qu'elle avait commandés au total, devenant ainsi le 11e exploitant au niveau mondial de la plus grande version du long-courrier de l'avionneur européen.Maurel & Prom a finalisé l'acquisition d'une participation de 61% dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie.Enfin, Trigano affiche un chiffre d'affaires de 833,4 millions d'euros au titre de son 1er trimestre 2025-26, en croissance de 8,3% (dont 5,3% en organique), "dans un contexte de montée en puissance de la production de camping-cars".