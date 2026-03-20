Pré-ouverture Wall Street ouvre en nette hausse, espoirs de désescalade au Moyen-Orient

publié le 23/03/2026

PARIS, 23 mars (Reuters) - La Bourse de New ?York a ouvert en nette hausse lundi, portée par les déclarations du ?président américain Donald Trump qui a décidé de reporter de cinq jours des frappes prévues sur les sites énergétiques de l'Iran à la suite de ?discussions "productives" avec Téhéran.

Ces déclarations ont provoqué un vif soulagement et un retournement marqué des marchés financiers ?mondiaux même si elles ont été ?tempérées côté iranien. L'agence Fars a cité une source iranienne autorisée ?selon laquelle il n'y avait aucun contact direct entre Washington et Téhéran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 1,51% ?à 46.265,76 points et ?le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,36% ?à 6.596,00 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,65% à 22.006,03 points.

Avant les déclarations de Donald Trump, les contrats à terme sur les trois indices signalaient un ?net repli à ?Wall Street, dans le sillage de l'Asie et de l'Europe.

Le ?président américain avait lancé samedi soir un ultimatum qui donnait 48 ?heures aux autorités iraniennes pour rouvrir "pleinement et sans menaces" le ?détroit d'Ormuz, sous peine "d'anéantir" les centrales électriques iraniennes.

Face à cette ?menace, l'Iran avait ?prévenu qu'il attaquerait les centrales électriques israéliennes et celles qui alimentent les ?bases américaines dans le Golfe.

Dans ce ?contexte d'escalade des tensions, le report des frappes et l'annonce de discussions avec Téhéran par Donald ?Trump, en vue d'une résolution "totale" du conflit, a donc suscité un soulagement certain même si la prudence reste de mise.

Les cours du ?brut reculent fortement, ce qui plombe le secteur à la Bourse de New York. Exxon Mobil perd 1,84%, Chevron cède 1,14% et Occidental Petroleum recule de 2%.

En revanche, les compagnies aériennes progressent: American Airlines grimpe de plus de 4%, tout comme United Airlines.

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(Rédigé par Blandine Hénault)