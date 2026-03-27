Pré-ouverture Wall Street ouvre en baisse, scepticisme quant à une accalmie au Moyen-Orient

publié le 27/03/2026

27 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en baisse vendredi, le conflit au Moyen-Orient continuant de peser sur la confiance ?des investisseurs près d'un mois après le début de l'opération israélo-américaine contre l'Iran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 281,83 points, soit 0,61%, à 45.678,28 points et le Standard & Poor's ?500, plus large, recule de 0,48% à 6.445,84 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,61%, soit 130,71 points, à 21.277,37 ?points.

Le président américain Donald Trump a reporté pour ?la deuxième fois cette semaine sa menace de détruire les centrales énergétiques iraniennes, ?mais ce nouveau délai ne semble pas avoir suffi à rassurer les marchés, les prix du pétrole restant en hausse et le scepticisme ?régnant quant à un accord ?susceptible de mettre fin à la guerre.

Les déclarations d'un responsable iranien ?de haut rang, qui a affirmé jeudi que la proposition américaine de sortie du conflit n'offrait aucune perspective de négociation, soulignent en outre les difficultés à progresser vers la ?paix dans la ?région, près d'un mois après le début du conflit.

"Il semble évident qu'aucune ?des deux parties n'est près d'accepter les conditions de paix de l'autre ; pour ?l'instant, la guerre se poursuit donc", dit David Morrison, analyste chez Trade ?Nation.

Les tensions géopolitiques ont entraîné une semaine marquée par la volatilité ?sur les marchés d'actions, ?et le Nasdaq Composite, a enregistré jeudi une baisse de 10,7% depuis son pic de ?clôture d'octobre dernier, confirmant qu'il se trouvait ?depuis lors en correction.

Selon le FedWatch Group du CME, les opérateurs n'anticipent aucun assouplissement de la part de ?la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année, alors qu'ils tablaient sur deux baisses avant le début du conflit.

Aux valeurs, l'opérateur de croisières Carnival Corp recule d'environ 3% ?dans les premiers échanges, l'opérateur de croisières ayant revu à la baisse vendredi sa prévision de bénéfice annuel, les hausses des coûts du carburant pesant sur les marges.

Unity Software bondit de 15%, le développeur de jeux vidéo ayant fait état d'un chiffre d'affaires préliminaire pour le premier trimestre supérieur aux estimations des analystes.

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(Rédigé par Diana Mandiá)