Fermeture Wall Street termine en forte baisse plombée la guerre au M-O

publié le 27/03/2026

27 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ?forte baisse vendredi, les faiblesses dans les méga-capitalisations plongeant les trois indices à leur plus bas ?niveau de clôture depuis plus de six mois, alors que le conflit au Moyen-Orient continue de freiner l'appétit pour le risque.

L'indice Dow Jones a cédé 1,73%, ou 793,47 points, à 45.166,64 points. Le Standard & Poor's 500, ?plus large, a perdu -108,31 points, soit -1,67% à 6.368,85 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -459,72 points, soit -2,15% à 20.948,357 points.

Les ?marchés n'ont pas été rassurés par le nouveau report ?de Donald Trump concernant sa menace de détruire les centrales énergétiques iraniennes, les prix du ?pétrole restant en hausse et le scepticisme régnant quant à un accord susceptible de mettre fin à la guerre.

La fin du conflit en Iran pourrait intervenir dans ?quelques semaines, et non quelques mois, ?a avancé le secrétaire d'Etat Marco Rubio, ajoutant que les Etats-Unis peuvent ?atteindre leurs objectifs sans déployer de troupes au sol.

Les Etats-Unis étaient dans les temps, voire "en avance" dans leur opération, a-t-il déclaré après avoir rencontré ses homologues lors du sommet du G7 en France.

Les prix ?du pétrole poursuivent leur ?flambée avec le Brent, référence mondiale pour les cours du brut, qui avance de ?4,22% pour s'établir à 112,57 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, ?WTI) gagne 5,46% pour ressortir à 99,64 dollars.

Les trois indices américains ont clôturé en ?baisse pour la cinquième semaine de suite, la plus longue série en près ?de quatre ans.

Les méga-capitalisations ?ont été le principal frein à l'indice de référence S&P, Nvidia ? qui représente la plus grande part ?de l'indice ? ayant reculé d'environ 2 %, tandis qu'Amazon a ?chuté d'environ 4 %.

La flambée des prix du pétrole et d'autres produits comme les engrais causée par la guerre en Iran ravive ?les craintes inflationnistes et tempère les attentes concernant une baisse des taux d'intérêts des banques centrales.

Selon le FedWatch Group du CME, les opérateurs n'anticipent aucun assouplissement de la part de la Réserve ?fédérale américaine (Fed) cette année, alors qu'ils tablaient sur deux baisses avant le début du conflit.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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(Rédaction de Reuters)