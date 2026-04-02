Ouverture Trump menace encore l'Iran... les marchés font la sourde oreille

publié le 07/04/2026

(Zonebourse.com) - Après un long week-end pascal, les marchés européens sont orientés à la hausse, Paris s'adjugeant 1,3% devant Francfort ( 0,9%) et Londres ( 0,3%). Pourtant, la tension entre Washington et Téhéran a été exacerbée ces derniers jours par la recherche de deux pilotes de F-15 dont l'appareil avait été abattu au-dessus de l'Iran.

Donald Trump s'est félicité de ce succès avant de renouveler ses menaces d'anéantissement de la République islamique. Au prix de lourdes pertes matérielles, les forces américaines ont pu récupérer leurs pilotes sains et saufs, une opération largement suivie et commentée par les médias. Lors d'une conférence de presse, Donald Trump est largement revenu sur l'opération, mettant en avant, à grands renforts de superlatifs, "les capacités militaires extraordinaires" des Etats-Unis.

De son côté, la République islamique a balayé ces récits "hollywoodiens", rappelant que ces mêmes pilotes agissent au sein d'une machine de guerre qui prend pour cible des infrastructures civiles et a causé la mort de plus de 2 000 civils depuis le début de la guerre.Après l'opération de récupération qui a tenu en haleine le monde entier, les opérations militaires reviennent au premier plan et Donald Trump a laissé jusqu'à ce soir à 20h à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, faute de quoi, il "déchaînerait les enfers" sur l'Iran.

Même si plusieurs médias font état d'un plan de paix proposé par le Pakistan, aucun des belligérants ne semble pour l'instant prêt à l'accepter.Par ailleurs, Israël a exhorté les Iraniens à ne pas prendre le train aujourd'hui, laissant entendre que les voies ferrées pourraient être prises pour cible au cours de la journée.Ces tensions alimentent le VIX qui gagne près de 1,5%, vers 24,5 points, tandis que le Brent évolue autour des 109 USD le baril, un niveau inexploré depuis l'été 2022.Les valeurs en mouvementDans l'actualité des sociétés, Universal Music Group gagne 11% après que Pershing Square a soumis une offre non contraignante pour acquérir l'intégralité du capital du groupe musical via une fusion avec Pershing Square SPARC Holdings.

Dans la foulée, Vivendi gagne 11%, le marché spéculant sur la valorisation de la participation du groupe de médias dans le projet. Bolloré suit la tendance haussière ( 6%).ASML Holding cède 2% et pâtit du projet de loi "MATCH Act". Ce texte vise à maintenir la domination des Etats-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle en durcissant les restrictions sur les exportations d'équipements de pointe vers la Chine.Alstom ( 1,3%) a annoncé l'acquisition des activités de Cummins dans les piles à combustible à hydrogène appliquées au ferroviaire. L'opération comprend les capacités d'ingénierie, de production et de support associées aux trains à hydrogène.Enfin, Latécoère (-20%) a dévoilé des comptes annuels mitigés avec une perte nette qui s'est améliorée en passant de 60,6 à 32,1 millions d'euros.

Pour l'exercice en cours, le groupe estime que les pressions inflationnistes et les défis liés à une chaîne d'approvisionnement aérospatiale soumise à des contraintes persisteront.Des statistiques mitigéesSur le plan macro-économique, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale dans la zone euro s'est replié à son plus bas niveau depuis neuf mois en mars, signalant ainsi un ralentissement de la croissance de l'activité du secteur privé. Passant de 51,9 en février à 50,7 en mars, il a en outre affiché un niveau nettement inférieur à sa moyenne de long terme (52,4). Pour rappel, un indice au-dessus de 50 signale une expansion de l'activité : plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.Dans l'Hexagone, les données de S&P Global montrent que l'activité dans le secteur des services s'est moins dégradée que prévu.

L'indice la mesurant est passé de 49,6 en février à 48,8 points en mars, contre une prévision à 48,3 points, révélant que le rythme de la contraction s'est accéléré, mais moins que redouté.Enfin, l'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur des services en Allemagne est ressorti en mars à 50,9 contre un consensus de 51,2 et après 53,5 en février. Le PMI composite s'établit à 51,9 en ligne avec les attentes, contre 53,2 le mois précédent.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.