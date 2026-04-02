Pré-ouverture Wall Street vue dans le rouge, l'Europe hésite, prudence avant l'ultimatum de Trump

publié le 07/04/2026

par Claude Chendjou

PARIS, 7 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi à l'ouverture et la plupart des Bourses européennes sont dans le ?rouge à la mi-séance dans des échanges indécis à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum fixé par le président américain à l'Iran pour parvenir à un accord au 39e jour de guerre. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall ?Street en baisse de 0,37% pour le Dow Jones, de 0,39% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,52% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,29% à 7.985,60 points vers 11h40 GMT pour la première séance boursière de la semaine, au sortir du long week-end de Pâques. À Francfort, le Dax recule de 0,02% et à Londres, le FTSE fléchit de 0,01%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 0,01% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,28%. Le Stoxx 600 ?abandonne 0,12% après avoir été légèrement dans le vert en début de séance. Ses grands compartiments sont sur de timides variations, à la hausse ou à la baisse, le secteur de la consommation cyclique étant en tête, tandis que celui de la santé ferme la marche.

Au regard des faibles variations du jour sur les actions et ?de la remontée de l'indice de la volatilité à Wall Street (+5,66% à 25,56 points), les investisseurs semblent faire preuve d'une ?certaine prudence avant la date butoir de mercredi 00h00 GMT fixée par Donald Trump à l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz.

Ils évaluent également la portée des informations selon lesquelles des négociations se poursuivent pour mettre fin ?à la guerre, malgré le rejet par Téhéran d'une proposition américaine de cessez-le-feu temporaire relayée par le Pakistan et la menace de Donald Trump d'une "destruction complète" de l'Iran.

Par ailleurs, les échanges de tirs entre l'Iran et Israël se poursuivent ce mardi, tandis que les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Bahreïn ont émis des alertes, signalant des risques d'attaque.

L'ambassadeur iranien au Pakistan a cependant ?déclaré que les "efforts positifs et productifs" d'Islamabad pour mettre fin à la guerre par la médiation "approchaient ?d'un stade critique et sensible".

"Un sentiment de prudence et de pessimisme persiste quant à l'échéance fixée par Trump, car il semble peu probable que l'Iran se plie ?à ses exigences avant la date butoir", résume Kathleen Brooks, directrice d'études chez XTB.

"Le marché est dans l'incertitude pour l'instant", a-t-elle ajouté, notant que cela se traduit par un manque de conviction dans les échanges.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Broadcom prend 3,6% en avant-Bourse après avoir signé un accord jusqu'en 2031 avec Google, filiale d'alphabet, pour développer et fournir les futures générations de puces personnalisées destinées à l'intelligence artificielle (IA).

Les assureurs santé à Wall Street montent en avant-Bourse alors que les Etats-Unis finalisent ?un projet de hausse de 2,48% des paiements liés ?au programme Medicare Advantage: Humana bondit de 10,2%, CVS Health de 6,3% et Unitedhealth Group de 6,8%.

VALEURS EN EUROPE

Universal Music Group (UMG) grimpe de 11,31%, Vivendi de 10,95% et Bolloré de 6,66%, les ?trois sociétés étant liées alors que Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, a proposé de fusionner son véhicule d'investissement avec UMG dans le cadre d'une opération évaluée à environ 55,75 milliards d'euros, selon les calculs de Reuters.

Le secteur des médias ?en Europe bondit de 5,18%.

Leonardo chute de 6,68% après des informations de presse selon lesquelles le groupe italien de défense serait sur le point de remplacer son administrateur délégué.

ASML recule de 3,65% après une proposition ?américaine de nouvelles restrictions sur les exportations d'équipements de fabrication de puces électroniques vers la Chine. Le secteur technologique en Europe abandonne 0,69%.

Les géants pétroliers britanniques BP ?et Shell sont bien orientés, tout comme TotalEnergies à Paris, ?avec la poursuite de la hausse des cours du pétrole, tandis que l'indice sectoriel en Europe est dans le vert.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro montent avec un taux du Bund allemand à dix ans à 3,03%, en hausse de ?3,8 points de base, à l'approche de l'échéance fixée par Donald Trump à l'Iran.

Le bloc monétaire européen, très dépendant des fluctuations des ?prix des hydrocarbures, est particulièrement exposé à un choc pétrolier qui alimenterait à son tour l'inflation globale.

Les marchés anticipent mardi au moins deux hausses de taux directeurs, avec une forte probabilité d'un troisième relèvement, de la part de la Banque centrale européenne (BCE) d'ici la fin de l'année. ?Avant le déclenchement de la guerre en Iran, le 28 février, ils tablaient sur une baisse du loyer de l'argent à cette échéance. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quant lui stable, à 4,34%, après une baisse de 1,1 point lundi.

CHANGES

Le dollar fait quasiment du surplace mardi contre un panier de devises internationales après avoir touché la semaine dernière un pic depuis mai 2025.

L'euro se traite à 1,1551 dollar, grappillant 0,09% face au billet vert, tandis que la ?livre sterling s'échange à 1,3242 dollar (+0,8%), les devises sur le Vieux continent ne semblant pas réagir aux statistiques du jour, alors que les cambistes attendent de nouveaux développements en Iran.

Le moral des investisseurs en zone euro s'est effondré en avril avec la guerre en Iran, selon l'indice Sentix ressorti à -19,2 points, tandis que la croissance du secteur privé a ralenti à un creux de neuf mois avec un indice PMI composite de la zone euro tombé à 50,7 en mars. Le secteur des services en Grande-Bretagne a enregistré en mars sa plus forte hausse mensuelle des coûts depuis 2021 et l'indice du secteur a décéléré à 50,5, selon les PMI.

PÉTROLE

Le marché pétrolier se raffermit mardi, au-dessus de 110 dollars le baril, alors que l'ultimatum fixé par Donald Trump à l'Iran pour ouvrir le détroit d'Ormuz expire sous peu.

Le Brent prend 0,64% à 110,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 1,84% à 114,49 dollars.

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(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)