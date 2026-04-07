Pré-ouverture Wall Street termine en hausse après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran

publié le 09/04/2026

8 avril (Reuters) - La Bourse de New York a ?fini en hausse mercredi, après que Washington et Téhéran sont convenus de respecter un cessez-le-feu ?de deux semaines.

L'indice Dow Jones a gagné 2,85%, ou 1?325,46 points, à 47.909,92 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 165,96 points, soit 2,51% à 6.782,81 points. Le Nasdaq Composite a ?avancé de son côté de 617,15 points, soit 2,80% à 22.634,995 points.

Les trois principaux indices américains ont bondi à l'ouverture, ?portés par l'annonce d'un cessez-le-feu de deux ?semaines au Moyen-Orient.

Cette annonce est intervenue moins de deux heures avant la date butoir ?fixée par le président américain Donald Trump d'un anéantissement de "toute une civilisation" si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz, étroite voie navigable par laquelle ?passe environ un cinquième du ?commerce mondial du pétrole.

Un haut responsable iranien a dit à Reuters ?que le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir jeudi ou vendredi, avant l'ouverture des négociations de paix entre des délégations iranienne et américaine au Pakistan.

"C'est une décision attendue aujourd'hui et il reste ?encore beaucoup à faire, ?mais je pense que le marché est plutôt soulagé", dit Mike Dickson, ?analyste chez Horizon Investments.

"Le scénario inverse aurait pu être bien pire et, franchement, il ?y avait de bonnes raisons de penser que cela était également possible. On ?assiste donc à un rebond de soulagement dans les secteurs du ?marché les plus durement ?touchés."

Aux valeurs, Delta Air Lines a progressé, malgré un bénéfice inférieur aux attentes au deuxième ?trimestre. La compagnie aérienne a également jugé prématuré ?d'actualiser ses perspectives annuelles, évoquant les incertitudes provoquées par la forte hausse des prix du carburant liée au conflit ?au Moyen-Orient.

Les compagnies Southwest Airlines et United Airlines ont également avancé.

Les croisiéristes Carnival et Norwegian Cruise Line ont tous deux engrangé des gains.

Levi Strauss & Co a bondi après ?avoir relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice.

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(; version française Camille Raynaud)