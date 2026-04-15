Pré-ouverture Wall Street vue stable, l'Europe sur de faibles variations, espoir au Moyen-Orient

publié le 15/04/2026

par Claude Chendjou

PARIS, 15 avril (Reuters) - Wall Street est attendue pratiquement stable à l'ouverture mercredi et les principales ?Bourses européennes sont sur faibles variations à la mi-séance, dans un contexte d'apaisement des tensions géopolitiques, alors que les Etats-Unis et l'Iran s'orientent vers un nouveau cycle imminent de pourparlers de paix, ?selon le président Donald Trump.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,09% pour le Dow Jones, de 0,03% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,01% pour le Nasdaq, en attendant un nouvel indicateur d'inflation aux Etats-Unis. De nouveaux résultats de banques soht également à l'agenda.

À Paris, le CAC 40, riche en valeurs du secteur du ?luxe, perd 0,64% à 8.274,85 points vers 10h45 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,01% et à Londres, le FTSE fléchit de 0,02%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 0,07% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,31%. Le Stoxx ?600 abandonne 0,05%, le secteur de la consommation cyclique (-1,36%), sensible à la conjoncture, accusant la plus ?forte baisse, tandis que celui défensif de la santé (+0,99%) est en tête.

Donald Trump a laissé entendre mardi que les négociations au Pakistan entre Washington et Téhéran pourraient reprendre ?sous deux jours, tandis que des responsables pakistanais et iraniens ont confirmé la possibilité d'une reprise des pourparlers.

Cela ravive l'espoir d'un règlement du conflit par la diplomatie, ce qui a déjà permis à l'indice Stoxx 600 de recouvrer la majeure partie des pertes subies depuis le début des hostilités fin ?février, signe de l'optimisme des investisseurs quant à une possible désescalade ?au Moyen-Orient.

Tout en surveillant l'évolution de la situation au Moyen-Orient, les investisseurs étudient également une série de résultats d'entreprises.

"Il y a évidemment ?eu une très forte reprise depuis les creux de mars, mais à mesure que la saison des résultats avance et que les données macroéconomiques reprennent, nous allons commencer à constater l'impact réel de la guerre", note Fiona Cincotta, analyste marchés chez City Index.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Bank Of America a fait état d'un bénéfice en hausse au premier trimestre, soutenu par ?la volatilité des marchés qui a ?stimulé l'activité de trading.

Morgan Stanley prend 0,1% en amont de la publication de ses résultats trimestriels, prévus avant l'ouverture de Wall Street.

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment ?européen du luxe, qui recule de 2,91%, anime les échanges.

Hermès chute de 8,80% après avoir fait état de ventes inférieures aux prévisions pour le premier trimestre, la guerre en Iran ayant ?affecté les dépenses au Moyen-Orient et en France.

Kering plonge de 9,82%, les ventes de Gucci ayant affiché une nouvelle baisse sur un an au premier trimestre.

Le secteur ?de la santé (+1,06%) est en revanche recherché avec notamment Novo Nordisk et AstraZeneca qui progressent respectivement de 3,35% et 1,05%.

Le secteur ?technologique avance de 0,30%, tandis qu'ASML et Aixtron ?enregistrent des fortunes diverses. Le géant néerlandais d'équipements pour les semi-conducteurs cède 0,12% malgré le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, tandis que le fabricant de systèmes ?de puces allemand bondit de 14,95%, à un plus haut de deux ans, après ses perspectives annuelles.

TAUX

Les ?rendements obligataires souverains en zone euro reculent pour la deuxième séance consécutive, l'espoir d'une reprise des pourparlers de paix irano-américains s'étant renforcé.

Le rendement du Bund allemand à dix ans s'affiche à 3,03% et le deux ans à ?2,53%.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est également pratiquement stable, à 4,26%, en repli d'un point de base, tandis que celui à deux ans ressort à 3,76%.

CHANGES

Le dollar varie peu, prenant 0,06%, face à un panier de devises internationales. Le billet vert est revenu à son niveau d'avant le déclenchement des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, après avoir ?pris un temps jusqu'à 3% début mars.

L'euro s'échange à 1,7776 dollar (-0,16%), proche d'un pic depuis le 2 mars, la monnaie unique européenne ayant également recouvré ses pertes liées à la guerre en Iran.

La livre sterling se traite à 1,3544 dollar, en repli de 0,14%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte légèrement mercredi alors que les investisseurs évaluent la perspective de nouvelles négociations entre les Etats-Unis et l'Iran et la possibilité d'une augmentation de l'offre en provenance du Moyen-Orient, où les exportations restent limitées par la fermeture du détroit d'Ormuz.

Le Brent prend 1,65% à 96,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,56% à 92,7 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à l'importation mars +2,0% +1,3%

- sur un an n.d. 1,3%

USA 12h30 Indice Empire state avril -0,50 -0,20

(Rédigé par Claude Chendjou, ?avec la contribution de Ragini Mathur, édité par Augustin Turpin)