Ouverture Trump passe entre les balles, mouvements limités à Paris

publié le 27/04/2026

(Zonebourse.com) - Après un weekend chargé, les Bourses européennes débutent timidement la semaine : Paris évolue à l'équilibre (8 158 points) tandis que Londres cède 0,18%. En revanche, Francfort parvient à grappiller 0,17%.La violence politique continue son chemin aux Etats-Unis où un forcené a semé la panique lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche ce week-end.

Il pourrait s'agir de la 3e tentative d'assassinat du président américain qui participait pour la première fois à cet événement mondain. Le Républicain a aussitôt exploité l'incident, assurant qu'il "ne se serait jamais produit avec la salle de bal ultra secrète d'un point de vue militaire actuellement en construction à la Maison-Blanche".Sur le front géopolitique, le week-end a aussi été marqué par un nouveau report des discussions irano-américaines.

Alors que le ministre iranien des Affaires étrangères était à Islamabad, il a finalement quitté le Pakistan sans rencontrer la délégation américaine - qui n'avait d'ailleurs pas quitté Washington. Donald Trump a fait savoir que le texte présenté par Téhéran n'était de toute façon "pas suffisant" à ce stade et que les Iraniens pouvaient toujours appeler "quand ils voulaient".De son côté, l'Iran a fait savoir que les négociations ne pourraient s'ouvrir qu'une fois que les Etats-Unis auraient levé leur blocus des ports iraniens.

Le blocus et la guerre commencent d'ailleurs à peser sur l'économie iranienne : le gouverneur de Téhéran, Mohammadsadegh Motamedian, a en effet appelé la population à participer à la gestion de la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et de carburant. Il a précisé que la consommation de carburant avait diminué d'environ 50% grâce à la réduction du trafic et à l'utilisation accrue des transports en commun."Le prix de tout augmente de manière drastique, presque toutes les deux semaines. La nourriture, les produits ménagers, l'huile de cuisson.

.. rien n'est épargné par les conséquences de cette guerre, même si l'inflation n'est pas nouvelle pour nous", témoigne pour Zonebourse une jeune Iranienne vivant à Téhéran.La fermeture du détroit d'Ormuz continue d'ailleurs de peser sur les cours de l'or noir avec un Brent désormais à 108 USD le baril ( 0,4%) et un WTI à 96,4 USD ( 0,4%).Une pluie de résultats attendue A Paris, le CAC 40 est tiré par Eurofins Scientific ( 1,7%) et Renault ( 1%) mais freiné par STMicro (-1,4%) et Danone (-1,3%). La semaine qui débute s'annonce très dense sur le plan des publications d'entreprises, des deux côtés de l'Atlantique.

A ce titre, Exosens a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires de 122,6 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, soit une hausse de 19,7%, reflétant en partie l'effet de périmètre lié aux acquisitions finalisées en 2025, mais aussi une croissance organique vigoureuse. Le titre progresse de 1,3%.De son côté, Nordex gagne 10% après avoir surpassé les attentes au 1er trimestre, entraîné par la demande pour l'énergie verte. Le chiffre d'affaires progresse de 11% par rapport au 1er trimestre 2025 et s'établit à 1,59 MdEUR.Ailleurs en Europe, NCAB abandonne 4% après que Pareto Securities a abaissé sa recommandation sur le fournisseur de circuits imprimés de "achat" à "conserver" avec un objectif de cours fixé à 76 SEK.

Enfin, J. Sainsbury cède 3% après que Goldman Sachs a dégradé son conseil de "acheter" à "vendre" et abaissé son objectif de cours de 3,90 GBP à 3,35 GBP. En parallèle, Citigroup passe de "achat" à "neutre" à la suite de la publication vendredi de prévisions de bénéfices prudentes.Plus tard dans la journée, les marchés prendront connaissance des chiffres de Verizon (vers 13h) et de Deutsche Börse (19h). Demain, plusieurs poids lourds de la cote publieront à leur tour leurs trimestriels : Air Liquide, ADP, Nexans, Teleperformance, Bic, mais aussi Novartis, BO, Spotify, Barclays ou Assa Abloy.Sur le front des statistiques, l'indice Gfk mesurant le niveau de confiance des consommateurs allemands dans l'activité économique s'est dégradé en mai.

Il ressort à -33,3 points (son plus bas niveau depuis janvier 2023) contre -28,1 en avril. Les marchés tablaient sur une dégradation plus limitée à -30,2 points.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.