Ouverture Wall Street ouvre dans le vert, les espoirs sur l'Iran compensent SpaceX et AMD

publié le 05/08/2026

5 août (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?en hausse mercredi, prolongeant ses gains d'une séance record la veille, les espoirs d?une avancée ?décisive vers la paix au Moyen-Orient compensant le recul des actions de SpaceX et d?AMD, dont les prévisions optimistes n?ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow ?Jones gagne 360,06 points, soit 0,67%, à 54.445,94 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,63% à ?7.785,43 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,40%, soit ?107,22 points, à 26.692,22 points.

SpaceX, dirigée par le milliardaire Elon Musk, a vu son ?chiffre d?affaires presque doubler et ses pertes d?exploitation se réduire dans son premier rapport financier depuis son introduction en Bourse, avec l?essor de ses activités ?de communications par satellite Starlink ?et d?intelligence artificielle (IA).

Mais l'action de l'entreprise de fusées chute de près ?de 12,2%, sur fond d?inquiétudes quant au fait que ses dépenses d?investissement massives épuisaient l?ensemble de sa trésorerie.

"C?est le point d?orgue de toute cette saison des résultats. SpaceX a dépassé les ?attentes des analystes ?en termes de chiffre d?affaires, mais les dépenses consacrées à l?IA deviennent incontrôlables, ?sans aucun signe de ralentissement à court terme", a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs ?et fondateur de Coin Bureau.

Advanced Micro Devices a annoncé un chiffre d?affaires trimestriel ?supérieur aux estimations, reflétant une forte demande en matière d?IA.

Cependant, l?action ?recule de 6,6%, ce ?qui suggère que les investisseurs attendaient des perspectives plus solides pour justifier la hausse de 142% ?enregistrée par le titre cette année.

Les investisseurs ?ont également pris en compte une série de résultats publiés dans d?autres secteurs, en plus de surveiller de près les ?avancées en faveur de la paix au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi soir que des négociations avec Téhéran avaient eu lieu "toute la journée" et qu'elles ?avaient été "très bonnes", tout en menaçant à nouveau de bombarder l'Iran "très durement" si aucun accord n'était scellé.

Aux valeurs, le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly progresse de 5,7% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d?affaires pour l?ensemble de l?année, tandis que Disney avance de 3,8% après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)